Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Rhythmische Sportgymnastik: So hart wird beim TSV Gersthofen trainiert

Gersthofen

Duell mit Olympia-Siegerin: Sportgymnastinnen bereiten sich auf Saison vor

Sechs Stunden trainieren die Sportgymnastinnen des TSV Gersthofen täglich. Dabei bekommen die Mädchen prominente Unterstützung. Nach Corona gibt es einen Boom.
Von Sebastian Richly
    • |
    • |
    • |
    Volle Konzentration: Die Rhythmischen Sportgymnastinnen des TSV Gersthofen bereiten sich mit einem Trainingslager auf die neue Saison vor.
    Volle Konzentration: Die Rhythmischen Sportgymnastinnen des TSV Gersthofen bereiten sich mit einem Trainingslager auf die neue Saison vor. Foto: Sebastian Richly

    Wenn die Olympiateilnehmerin Yeva Meleshchuk die Halle verlässt, ist es plötzlich ganz still. 25 Mädchen zwischen 8 und 18 Jahren rühren sich kaum vom Fleck. Ab und an wird die Stille durchbrochen. Immer genau dann, wenn ein Ball auf den Hallenboden fällt. Das kommt bei den Rhythmischen Sportgynmastinnen des TSV Gersthofen aber nicht sehr häufig vor. Schließlich gehört der Verein zu den erfolgreichsten Deutschlands. Gleich neun Mädchen mischen in der Bundesliga mit, hinzu kommen zahlreiche Einzelerfolge bei bayerischen und deutschen Meisterschaften. Dafür trainieren die Sportgymnastinnen hart. Trainerin Elina Plitzko verrät das Erfolgsgeheimnis.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden