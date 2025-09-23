Duell mit Olympia-Siegerin: Sportgymnastinnen bereiten sich auf Saison vor

Wenn die Olympiateilnehmerin Yeva Meleshchuk die Halle verlässt, ist es plötzlich ganz still. 25 Mädchen zwischen 8 und 18 Jahren rühren sich kaum vom Fleck. Ab und an wird die Stille durchbrochen. Immer genau dann, wenn ein Ball auf den Hallenboden fällt. Das kommt bei den Rhythmischen Sportgynmastinnen des TSV Gersthofen aber nicht sehr häufig vor. Schließlich gehört der Verein zu den erfolgreichsten Deutschlands. Gleich neun Mädchen mischen in der Bundesliga mit, hinzu kommen zahlreiche Einzelerfolge bei bayerischen und deutschen Meisterschaften. Dafür trainieren die Sportgymnastinnen hart. Trainerin Elina Plitzko verrät das Erfolgsgeheimnis.

