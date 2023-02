Stadtbergen

02.02.2023

Der Integrationsbeauftragte der Kangaroos

Plus Basketball: Mario Hack Vazquez will mit der BG Leitershofen/Stadtbergen in die Play-offs.

Von Oliver Reiser

„Die Energie war da, aber die letzte Konzentration hat gefehlt“, ärgert sich Mario Hack Vazquez auch Tage danach noch über die 84:93-Niederlage in Ehingen. „Da wäre mehr drin gewesen“, sagt der 1,92 Meter große Point Guard der BG Leitershofen/Stadtbergen. Zumal es nach dem Sieg beim FC Bayern München II so aussah, als wären die Kangaroos in der 2. Bundesliga Pro B nach sechs Niederlagen wieder auf den richtigen Weg abgebogen. „Ich bin dennoch guter Dinge, dass die Rückrunde gut wird“, zeigt sich der 24-Jährige optimistisch, dass man das Ziel Play-offs erreichen wird. Auch wenn am Samstag im ersten Heimspiel nach vierwöchiger Pause mit den Oberhaching Tropics eine weitere hohe Hürde wartet.

