Sensation in der Regionalliga: So wurde der TC Gersthofen Vizemeister

Gersthofens Sportwart Herbert Heinzel kann es auch drei Wochen später noch nicht glauben. Die Tennisspieler des TCG holten sensationell die Vizemeisterschaft in der Regionalliga und ließen damit sogar den TC Augsburg Schießgraben hinter sich. Dabei galt der Aufsteiger eigentlich als sicherer Absteiger. Warum es so gut lief und wie die Pläne für die kommende Spielzeit sind.

Es ging Schlag auf Schlag für die Gersthofer, denn anders als zuvor in der Bayernliga gab es nur vier Wochenenden, an denen gespielt wurde. Nach drei Doppelspieltagen und einem Einzelnen war die Saison auch schon wieder vorbei. Am Ende dieser kurzen, aber intensiven Zeit stand die Vizemeisterschaft. „Damit hat keiner rechnen können. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen mitspielen, hätten aber nicht gedacht, dass wir die Klasse halten können. Dass es am Ende Platz zwei wurde, ist umso schöner“, schwärmt Heinzel. Dabei hätte der TCG am letzten Spieltag in Leipzig sogar noch auf Platz sechs abrutschen können und hätte um den Klassenerhalt zittern müssen. „Wir haben alles reingeworfen und hatten Glück, dass beim Gegner drei Spieler gefehlt haben. Da war alles schnell klar.“

Tennis: Größter Erfolg der Vereinsgeschichte

Die mannschaftliche Geschlossenheit bezeichnet Heinzel auch als große Stärke seines Teams, das vergangene Saison noch in der Bayernliga startete. „Wir haben nur neun Spieler eingesetzt. Bei anderen war es deutlich mehr. Wir hatten Glück, dass wir fast immer alle Mann an Bord hatten.“ Eine starke Leistung bot auch Eigengewächs und Mannschaftsführer Maximilian Heinzel, der beruflich in Barcelona tätig ist und extra für die Spiele in die Heimat kam. Der 24-Jährige hat eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen, obwohl er die meiste Zeit des Jahres gar kein Tennis spielt. „Vielleicht einmal pro Woche“, berichtet Vater Herbert. „Er kommt zwei Wochen vor der Saison an und trainiert dann intensiver. Er macht aber sonst viel Sport und ist fit.“

Mit seinen 24 Jahren war Maximilian Heinzel im Übrigen der älteste Spieler des TCG. „Das Team hat eine rosige Zukunft vor sich, wenn es zusammenbleibt. Aktuell planen wir mit dem aktuellen Kader für die neue Spielzeit. Eventuell bekommen wir noch einen Spieler aus der Region dazu“, verrät Herbert Heinzel. Ohne die vier tschechischen Spieler sowie die Nummer eins Iannis Miletich (Italien) wäre es aber nicht möglich, in der Regionalliga mitzuhalten. „Da spielen alle mit Profis. Die meisten haben ein doppelt so hohes Budget wie wir in der Liga. Wir können die Spieler nicht einfach über Mitgliedsbeiträge finanzieren, sondern müssen das durch Sponsoren tragen.“ Dabei gibt man sich beim TCG sparsam. „Wir sind eine große Familie. Die auswärtigen Spieler schlafen fast alle bei mir und nicht im Hotel. Das macht immer viel Spaß und alle fühlen sich wohl. Wir müssen immer auf das Budget schauen.“

TV Gersthofen: Turnier starten am Donnerstag

Nach dem ersten Jahr in der dritthöchsten Klasse, schmiedet Heinzel bereits Pläne für die kommende Spielzeit. „Jetzt wissen wir, wie es läuft. Wir können mithalten und wollen uns nun etablieren in dieser Liga“, so Heinzel. Dafür sei auch die zweite Mannschaft wichtig, die in dieser Saison in die Landesliga II aufgestiegen ist. Heinzel: „Wir haben mehrere sehr talentierte Spieler zwischen 14 und 16 Jahren. Für die ist die Regionalliga noch zu hoch, aber in der Landesliga können sie sich herantasten, um dann irgendwann einmal in der Ersten zu spielen.“

Der Meister der Regionalliga hat das Recht aufzusteigen. Doch daran denkt man beim TCG aktuell nicht. „Wir wollen sportlich so gut es geht abschneiden, aber bei einer Meisterschaft müssten wir uns gut überlegen, ob wir das wollen.“ Dabei sei nicht der sportliche Aspekt entscheidend. „Wir bräuchten vielleicht ein oder zwei neue Spieler, aber wir hätten weitere Wege, mehr Spiele und müssten öfter auswärts übernachten. Das kostet alles Geld. Dafür bräuchten wir zusätzliche Sponsoren.“ Doch soweit voraus will der Sportwart dann auch wieder nicht denken, schließlich steht ab Donnerstag das große Turnier des TCG auf der heimischen Anlage an. Aus der Regionalligamannschaft wird dann kein Spieler dabei sein, dafür viele Gersthofer Talente.