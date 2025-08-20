Icon Menü
Vorschau auf die Kreisklassen und A-Klassen

Fußball

Geballte Erfahrung im Stadtberger Bermuda-Dreieck

TSV Leitershofen mit fünf Neuzugängen mit Bezirksliga-Erfahrung. In der A-Klasse ist ein Ex-Regionalliga-Spieler am Start. Vorschau auf den Saisonstart der unteren Ligen.
Von Oliver Reiser
    • |
    • |
    • |
    Yaya Bayo (rechts) kehrt nach einem Jahr beim TSV Neusäß zum TSV Täfertingen zurück, der ebenso wie der SV Gablingen (links Hannes Depner) zum Favoritenkreis in der jeweiligen Kreisklasse gehört.
    Yaya Bayo (rechts) kehrt nach einem Jahr beim TSV Neusäß zum TSV Täfertingen zurück, der ebenso wie der SV Gablingen (links Hannes Depner) zum Favoritenkreis in der jeweiligen Kreisklasse gehört. Foto: Karin Tautz

    Künstliche Intelligenz hat die Fußball-Landschaft im Kreis Augsburg vor der Saison 2025/26 gewaltig durcheinandergewirbelt. Der Kreis wurde nämlich als einer von zwei Pilotprojekten im bundesweiten Amateurfußball ausgewählt, die Einteilung der Ligen erstmals unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu erstellen. „Es wurde nach geografischen Gesichtspunkten und gefahrenen Kilometern berechnet“, erklärt Kreisspielleiter Günter Behr. Insgesamt konnten so im Kreis Augsburg sage und schreibe 11.575 Kilometer eingespart werden. „Mit diesem ökologischen Mehrwert haben wir nie und nimmer gerechnet“, hat sich nicht nur Spielgruppenleiter Torsten Zimmermann, der das Pilotprojekt des Bayerischen Fußball-Verbandes betreut hatte, verwundert die Augen gerieben. Besonders davon betroffen sind die Kreisklassen und die A-Klassen, die am 24. August in die neue Saison starten. Genauer gesagt am Freitag, 22. August, mit dem inoffiziellen Eröffnungsspiel SV Gablingen - VfL Westendorf in der Kreisklasse Nord. Vor dem Anpfiff um 18.30 Uhr werden alle Vereine aus der Liga vorgestellt, hinterher gibt es das Bundesliga-Eröffnungsspiel FC Bayern gegen RB Leipzig im Sportheim zu sehen.

