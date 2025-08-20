Geballte Erfahrung im Stadtberger Bermuda-Dreieck

Künstliche Intelligenz hat die Fußball-Landschaft im Kreis Augsburg vor der Saison 2025/26 gewaltig durcheinandergewirbelt. Der Kreis wurde nämlich als einer von zwei Pilotprojekten im bundesweiten Amateurfußball ausgewählt, die Einteilung der Ligen erstmals unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu erstellen. „Es wurde nach geografischen Gesichtspunkten und gefahrenen Kilometern berechnet“, erklärt Kreisspielleiter Günter Behr. Insgesamt konnten so im Kreis Augsburg sage und schreibe 11.575 Kilometer eingespart werden. „Mit diesem ökologischen Mehrwert haben wir nie und nimmer gerechnet“, hat sich nicht nur Spielgruppenleiter Torsten Zimmermann, der das Pilotprojekt des Bayerischen Fußball-Verbandes betreut hatte, verwundert die Augen gerieben. Besonders davon betroffen sind die Kreisklassen und die A-Klassen, die am 24. August in die neue Saison starten. Genauer gesagt am Freitag, 22. August, mit dem inoffiziellen Eröffnungsspiel SV Gablingen - VfL Westendorf in der Kreisklasse Nord. Vor dem Anpfiff um 18.30 Uhr werden alle Vereine aus der Liga vorgestellt, hinterher gibt es das Bundesliga-Eröffnungsspiel FC Bayern gegen RB Leipzig im Sportheim zu sehen.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86391 Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis