Trainerduo schmeißt in Neusäß hin - Weldener Coach muss gehen

Sobald im Herbst der Wind die Blätter von den Bäumen bläst, pfeift der Herbststurm auch durch die Trainerbänke. Gleich drei Wechsel gab es dabei in der Fußball-Kreisliga Augsburg. Wobei vor allem der Rücktritt von Akif Dogan und Ciro Cirano beim bisher ungeschlagenen Aufsteiger TSV Neusäß sehr überraschend kommt. Sportliche Gründe werden beim TSV Welden ins Feld geführt.

Paukenschlag im Lohwald. Hier ist das Trainerduo Akif Dogan und Ciro Cirano nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Hammerschmiede am Freitagabend zurückgetreten. Es war der zehnte Dreier für den Aufsteiger, der noch ohne Niederlagen mit 33 Punkten hinter dem TSV Merching Rang zwei belegt. „Die Entscheidung hat das Trainergespann gemeinsam getroffen und die sportliche Leitung vor dem Spiel bereits informiert“, teilt der TSV Neusäß in einer Pressemitteilung mit. „Die Gründe des Rücktritts wurden intern besprochen. Wir waren aufgrund des sehr guten Saisonverlaufs überrascht“, so der Sportliche Leiter Sven Czyganek. Dogan und Cirano hatten die Mannschaft in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Kreisklasse Nordwest und zurück in die Kreisliga geführt.

Übergangsweise und mindestens bis zur Winterpause werden der sportliche Leiter Erwin Er und der bisherige Torwarttrainer Michael Akbas für die Mannschaft verantwortlich sein. Intern werde man sich nun beratschlagen und die Trainersuche in Ruhe angehen.

Nur zwölf Spiele währte die Amtszeit von Spielertrainer Dominik Bröll (rechts) beim TSV Welden. Foto: Oliver Reiser

TSV Welden mit dem jüngsten Trainer der Liga

Auch auf dem Theklaberg hat ein starker Herbstwind Dominik Bröll von der Trainerbank gefegt. Nach nur zwölf Spielen war dort für den erst im Sommer zum TSV Welden gestoßenen Angreifer Schluss. In neun Spielen hatte der 38-Jährige selbst mitgewirkt und dabei zwei Tore erzielt. „Nach einem guten Start sind wir zuletzt durch fünf Niederlagen in Folge in einen Abwärtsstrudel geraten“, so Abteilungsleiter Moritz Vermeulen. „Deshalb wollten wir vor den anstehenden drei wichtigen Spielen Klarheit schaffen und für neue Impulse sorgen“, begründet er die vom Gefühl her harte Entscheidung:

„Man darf die Schuld nicht nur beim Trainer sehen.“ Nach den personellen Veränderungen zeigte die Mannschaft ein völlig neues Gesicht und brachte frischen Wind auf den Platz. So ist es nach dem 3:1-Sieg gegen den SV Schwabegg auf der Internetseite des TSV Welden zu lesen. Zunächst einmal bis zur Winterpause gibt nun der bisherige Co-Trainer Nikolas Brummer die Kommandos. Mit 23 Jahren dürfte der ehemalige Landesliga-Spieler beim SV Cosmos Aystetten damit der jüngste Trainer der Liga sein. Unterstützung erhält er vom Trainer der zweiten Mannschaft, Sebastian Twardoch. „Wir werden sehen, was es für Optionen gibt“, sieht Vermeulen keinen überstürzten Handlungsbedarf.