Bei Metzger Schmid in Stadtbergen ist auch die Wurst in besten Händen

Der Opa ist immer dabei: Sein gerahmtes Foto hat in dem Geschäft an der Wand einen Ehrenplatz.

Plus Der Stadtberger Metzgermeister Robert Schmid produziert 95 Prozent des Sortiments selbst. Doch es mangelt an Fachkräften im Verkauf und an Auszubildenden für die Produktion.

Von Ingrid Strohmayr

Zu den ältesten Stadtberger Familienunternehmen zählt die Metzgerei Schmid am Oberen Stadtweg. Vor 77 Jahren durch Max Schmid gegründet, erweiterten und modernisierten Sohn Franz und Schwiegertochter Maria das Unternehmen zu dem auch die Filiale am Brunnenplatz in Leitershofen gehört. Vor zwei Jahren übernahm dann in dritter Generation Sohn Robert den elterlichen Betrieb mit Party-Service, der weit über die Grenzen Augsburg geschätzt wird. Trotzdem steht er nun vor neuen Herausforderungen.

