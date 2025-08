Foodsharing: Stadtbergen bekommt einen Fairteiler

Fast 80 Kilo an Lebensmitteln wirft jeder Stadtberger pro Jahr rein rechnerisch in den Müll. Macht 500 Euro pro Person, die auf diese Weise in die Tonne wandern. Das rechnete Vera Stöppelkamp vom Foodsharing-Bezirk Augsburg jetzt dem Stadtberger Stadtrat vor. Der sollte entscheiden, ob die Stadt einen Fairteiler braucht. Es wäre ein Ort, an dem Lebensmittel kostenlos abgegeben und von anderen wieder mitgenommen werden können. Mehr als 100 solcher Fairteiler gibt es in Bayern schon. Kann das auch in Stadtbergen funktionieren? Und wo soll der Fairteiler stehen?

Der Stadtrat hatte das Konzept schon im Mai diskutiert: Ein Kühlschrank und einige Regale, in die Menschen Lebensmittel hineinlegen oder kostenlos abholen können. So sollen möglichst viele überschüssige Nahrungsmittel vor der Mülltonne bewahrt werden. In Zusmarshausen, Altenmünster, Königsbrunn, Schwabmünchen oder Augsburg gibt es diese Fairteiler bereits. Doch Stadtbergen hatte vor allem wegen der Hygiene Bedenken. Deshalb informierte die Klimabeauftragte der Stadt Claudia Günther zusammen mit der Foodsharing-Botschafterin Vera Stöppelkamp und Architektin Karlie Wasser vom Architekturbüro Kolb jetzt ausführlich über Standort, Pflege und Handhabung eines Stadtberger Fairteiers.

Wo soll der Fairteiler stehen und wer bezahlt das?

Der Fairteiler soll in einer Garage beim Parkplatz hinter dem Rathaus im Oberen Stadtweg untergebracht werden. Innen bekommt die Garage einen blauen Anstrich, mehrere Regale und einen Kühlschrank. Architektin Karlie Wasser hofft, dass im oder um den Fairteiler noch Platz für eine Sitzecke geschaffen werden kann, um den Ort zu einem Treffpunkt zu machen. Die Klimaschutz-Beauftragte Claudia Günther rechnet damit, dass der Umbau der Garage zum Fairteiler zwischen 3000 und knapp 9500 Euro kostet. Je nachdem, ob ein gebrauchter oder gespendeter Kühlschrank aufgetrieben werden kann und ob Handwerksbetriebe beim Umgestalten ehrenamtlich mitanpacken. Wenn dann auch noch der Bauhof das Projekt unterstützt, könnten die Kosten laut Claudia Günther auf bis zu 2100 Euro gesenkt werden. Das Geld kommt aus dem Klimatschutz-Budget.

Die Nahrungsmittel werden entweder von geschulten ehrenamtlichen Foodsavern bei Lebensmittelhändlern abgeholt und angeliefert, oder von Privatleuten bereitgestellt. Vera Stöppelkamp stellte klar: „Jeder kann den Fairteiler nutzen“. Es handle sich um einen öffentlichen Ort, um Lebensmittel zu tauschen. Die Organisation Foodsharing übernehme die Verantwortung für die Sauberkeit. Alle 24 Stunden soll ein ehrenamtlicher Foodsaver aus einem Team von Freiwilligen vorbeikommen und nach dem Rechten sehen. Ein Mal pro Woche sollte der Fairteiler gründlich gereinigt werden, was dann auch dokumentiert werden muss. Die hygienische Lagerung der Lebensmittel sei wichtig, betonte Vera Stüppelkamp. So wären beispielsweise lebensmittelechte Boxen für Backwaren nötig.

Was gibts im Fairteiler?

Gebracht werden dürfen Lebensmittel aller Art, auch Obst und Gemüse mit faulen Stellen, die sich herausschneiden lassen, oder Ware, deren Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist. Das Verbrauchsdatum darf aber noch nicht abgelaufen sein. Auch Schimmliges, offene Packungen, Alkohol und Medikamente dürfen nicht gebracht werden. Mehrsprachige Aushänge könnten helfen, die Regeln zu erklären, hieß es.

Wilhelm König (Pro Stadtbergen) berichtete, dass in München Fairteiler geschlossen worden seien, weil die hygienischen Auflagen und Dokumentationspflichten nicht einzuhalten gewesen seien. Er schlug vor, mit dem Projekt in Stadtbergen noch zu warten, bis klar ist, wie sich die Lage weiter entwickelt. Carmen Steinmüller (Freie Wähler) würde für den Fairteiler einen bereits vorhandenen Raum nutzen wollen, um die Umbaukosten zu sparen und Dr. Roswitha Merck (CSU) blieb dabei, dass es nicht Aufgabe der Stadt sei, Steuergelder dafür zu verwenden, dass Essen verteilt wird. Dr. Fabian Münch (Grüne) betonte, dass keine zusätzlichen Kosten anfallen würden, nachdem das Projekt mit dem Klimaschutz-Budget bezahlt wird. Zudem müsse jemand vorsätzlich verdorbene Lebensmittel in den Fairteiler bringen, damit sich die Haftungsfrage überhaupt stelle. „Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht“, sagte er über das Projekt. Mit vier Gegenstimmen einigte sich der Stadtrat darauf, dass der Fairteiler auf öffentlichem Grund aufgestellt wird.