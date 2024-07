Bunter Kreis zeigt die Pläne für das neue Kinderhospiz der Öffentlichkeit

Viele Familien mit schwerstkranken Kindern konnten am Samstag einen Blick auf die Entwürfe für das neue teilstationäre Kinderhospiz am Ziegelhof in Stadtbergen mit acht Plätzen anschauen. Beim Medienauftakt wurde von den Architekten ein 3 D-Modell für das „Brückenhaus“ präsentiert. Wie berichtet, sollen in dem Neubau schwerstkranke Kinder stunden- oder tageweise qualifiziert versorgt und betreut werden können. Baubeginn soll Anfang nächsten Jahres sein. Gleichzeitig fand die Staffelübergabe des deutschlandweiten Kinder-Lebens-Laufs statt, der auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam macht. Das „Brückenhaus“ wird das erste teilstationäre Kinderhospiz dieser Art für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre in Bayerisch-Schwaben sein. (dav)

