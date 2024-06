Stadtbergen/Landkreis Augsburg

Auszeit für schwerstkranke Kinder und ihre Familien im neuen "Brückenhaus"

Plus Der Bunte Kreis Augsburg baut in Stadtbergen das erste teilstationäre Kinderhospiz in Schwaben für eine stunden- oder tageweise Betreuung. Die Unterstützung in der Region ist groß.

Von Angela David

Zu Hause ein schwer krankes Kind zu pflegen, ist eine kräftezehrende Aufgabe. Um den betroffenen Familien eine kleine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, plant der Bunte Kreis Augsburg in Stadtbergen den Bau des „Brückenhauses“ mit acht Betreuungsplätzen. Dort können Kinder und junge Menschen bis 27 Jahre, die unheilbar und lebensverkürzend erkrankt sind, stunden- und tageweise betreut und gepflegt werden.

Diese Patienten haben beispielsweise schwere, fortschreitende Muskel- oder Herzerkrankungen. Die Einrichtung ist als Neubau am bestehenden Therapiezentrum "Ziegelhof" geplant, der 2026 fertig sein soll. In zwei Appartements können hier auch ganze Familien in Krisensituationen ein paar Tage zur Erholung verbringen. Im Außenbereich entsteht ein speziell auf die Bedürfnisse der kranken Kinder ausgerichteter Spielplatz und im zweiten Stock ein Dachgarten, wo sich die Patienten auch im Rollstuhl oder Pflegebett, sogar mit Beatmung, aufhalten können. Die Leitung im "Brückenhaus" wird Dr. Gabriele Brandstetter übernehmen. Es ist dann das erste teilstationäre Kinderhospiz dieser Art für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Bayerisch-Schwaben und Bestandteil des „Aktionsplans Inklusion“ der Stadt Augsburg. Bisher gibt es in Bayern nur ein rein stationäres Kinderhospiz in Bad Grönenbach im Unterallgäu sowie zwei andere, ebenfalls recht neue teilstationäre Einrichtungen in Bamberg und Eichendorf in Niederbayern.

