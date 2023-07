Der Countdown für die Bürgermeisterwahl in Stadtbergen läuft

Knapp 12.000 Stadtberger können am Sonntag für Amtsinhaber Paul Metz oder Herausforderin Susanne Rößner stimmen. Am Sonntag berichten wir ab 17 Uhr live aus dem Rathaus.

Die Stimmung am Freitag ist gut im Rathaus Stadtbergen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf das Wochenende. Mit großen Überraschungen bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag rechnet kaum jemand. Wie berichtet gibt es für Amtsinhaber Paul Metz mit Susanne Rößner nur eine Herausforderin. Sie hat ihren Hut für die Ferien Wähler in den Ring geworfen, alle anderen Fraktionen verzichteten auf einen Kandidaten. Exakt 2134 rosafarbene Wahlbriefumschläge mit dem weißen Stimmzettel sind bis Freitagmittag abgegeben worden, eine eher schwache Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2017. Doch warum steht in Stadtbergen heuer überhaupt eine Wahl an? Der Grund liegt zwölf Jahre zurück.

Es kam für viele Bürgerinnen und Bürger völlig überraschend und auch der Stadtrat wurde im Mai 2011 kalt erwischt. Bürgermeister Ludwig Fink (SPD) hatte zur Halbzeit der Stadtratsperiode sein Amt aufgegeben. Als Begründung nannte der damals 65-Jährige gesundheitliche Gründe. Doch nicht nur seine Konstitution habe ihn nach fast 19 Jahren, die er das Amt mit Freude ausgeübt habe, zu diesem Schritt bewogen: „Ich sah mich allerdings auch, gerade in der laufenden Wahlperiode, zunehmend Aggressionen und persönlichen Angriffen von Teilen des Stadtrates ausgesetzt“, teilte Fink in einer schriftlichen Erklärung unsere Zeitung mit. Nun haben die Stadtberger daher am Sonntag erneut die Wahl.

Bürgermeisterwahl in Stadtbergen: Insgesamt zehn Wahllokale haben geöffnet

In insgesamt zehn Wahllokalen können am Sonntag von 8 bis 18 Uhr die 11.906 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgeben. Fünf Urnen stehen aufgeteilt nach Stimmbezirken im Pavillon der Parkschule, zwei in der Leopold-Mozart-Grundschule in Leitershofen, jeweils eine im Autohaus Schuster, im Feuerwehrhaus Stadtbergen sowie der Mehrzweckhalle Am Sportpark. Ein weiteres Wahllokal befindet sich im Pavillon Deuringen. 60 Wahlhelfer werden dann in allen zehn Lokalen ab 18 Uhr die Stimmen auszählen und auch das Votum der Briefwähler wird erst dann erfasst. Hier gibt es aber eine kleine Erleichterung.

"Die rosafarbene Wahlbriefumschläge dürfen bereits ab 17 Uhr geöffnet werden", sagt Ordnungsamtschef Markus Voh, der für den gesamten Ablauf verantwortlich ist. Das darin liegende weiße Kuvert mit dem Stimmzettel muss jedoch bis 18 Uhr verschlossen bleiben. Für die Auszählung dieser sechs Stimmbezirke sind 48 Helfer eingeteilt. Per Sofortmeldung werden die Ergebnisse anschließend ins Rathaus ermittelt und mit einer speziellen Software noch einmal auf Plausibilität überprüft. Sollten also beispielsweise mehr Stimmen als Wahlberechtigte vorliegen, schlägt das System Alarm.

Offizielles Endergebnis liegt am Montag vor

Mit ersten Ergebnissen ist laut Voh ab 19 Uhr zu rechnen, ein vorläufiges Endergebnis liegt wahrscheinlich bereits um 20 Uhr vor. Offiziell wird das Ergebnis jedoch erst, wenn das Landratsamt die sogenannte "Feststellung des abschließenden Ergebnisses" getroffen hat. Diese wird am Montag, 17. Juli, gegen 19 Uhr erwartet. Von der Wahl am Sonntag berichten wir ab 17 Uhr auch in einem Live-Blog aus dem Sitzungsaal des Rathauses.

Lesen Sie dazu auch