Eine Freundschaft, vom japanischen Kaiser begründet

Dem japanischen Volksglauben zufolge könnten die Stadt Stadtbergen und ihre Einwohner demnächst noch mehr Glück haben und vor bösen Geistern bewahrt werden. Denn zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit der Präfektur Fukushima wird der kleine Japangarten der Stadt um ein traditionelles Torii-Tor ergänzt, das in Japan am Eingang von Shinto-Schreinen zu finden ist. Das leuchtende Rot-Orange der zwei Pfosten und Querbalken soll böse Geister und Unheil abwehren. Zur Feier der Freundschaft gibt es darüber hinaus ein Japanfest.

Den Grundstein zu dieser Städtefreundschaft hat übrigens der japanische Kaiser persönlich gelegt. Er begründete unter dem Namen „Wings of Youth“ ein Programm zur Völkerverständigung, bei dem Studenten nach bestandener Prüfung an Studienfahrten in die Welt teilnehmen konnten. Die Präfektur Fukushima wurde im Rahmen dieses Programms selbst aktiv. Schon 1974 besuchten 29 Japaner Stadtbergen und begannen somit eine Freundschaft zwischen der bayerisch-schwäbischen Gemeinde und der japanischen Provinz Fukushima.

Die gegenseitigen Reisen mussten aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt werden

Über die Jahre hinweg besuchte Jahr für Jahr eine Delegation den Markt Stadtbergen und wurde jedes Mal mit Freude empfangen und mit Wehmut verabschiedet. 30 Jahre später, 2004, haben insgesamt 652 japanische Gäste im Rahmen der „Wings of Youth“ und dem eigenen Programm „Wings of Fukushima“ die damalige Marktgemeinde Stadtbergen besucht und wurden 392 Mal von Gastfamilien aufgenommen. Neben den jährlichen Delegationen wurde der Markt Stadtbergen unter anderem von 124 Sängerinnen des Mütterchors besucht. Zusammen mit dem Männerchor Stadtbergen und einigen anderen Chören wurde ein Konzert in der Maria Hilf Kirche gestaltet, das bis heute in Erinnerung ist.

Stolz kann Stadtbergen auf eine lange Liste der japanischen Gäste zurückblicken. Neben Stadträten der Stadt Kunimi (1997), Vertretern der Gemeinden Nakajima (1992, 1993 und 1996), dem japanischen Bäckereipraktikanten Sadao Takahagi (1995) und den Räten der Provinz Fukushima (1992) wurde Stadtbergen zum Ort freundschaftlicher Treffen und Wiedersehen. In der jüngeren Vergangenheit konnte der Markt Stadtbergen eine Jugendgruppe mit 20 Mitgliedern aus Hiroshima (2002) und im Jahre 2003 die Bürgermeisterkonferenz aus Fukushima willkommen heißen.

Seit 2007 sind die jährlichen Delegationen aufgrund der wirtschaftlichen und finanziellen Lage eingestellt worden. Dennoch kommen immer wieder japanische Gäste nach Stadtbergen. In den vergangenen Jahren geht es dabei immer wieder um den Austausch von Vorgehensweisen in der kommunalen Verwaltung. Anlässlich des 40. Freundschaftsjubiläums im Jahr 2014 besuchte eine Gruppe ehemaliger Delegationsmitglieder die Stadt Stadtbergen und stiftete die hier aufgestellte japanische Steinlaterne.

Ein Torii-Tor soll böse Geister vertreiben

Dieser kleine Japangarten wird nun um das Torii-Tor erweitert. Außerdem wird zu den Festtagen am 7. und 8. September ein Vertreter der Präfektur Fukushima erwartet, Herr Kohara. Nach einem größtenteils internen Programm am 7. September mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt sowie der Enthüllung des Tores findet am Abend um 19.30 Uhr im Bürgersaal ein öffentliches Konzert statt. Ein Japantag wird dann am Sonntag, 8. September, in Stadtbergen gefeiert.

Neben einer Auswahl an japanischem Essen und Getränken wird an den Infoständen die facettenreiche Kultur Japans vorgestellt. Von grünem Matcha-Tee über Mochi bis hin zu Origami und Kalligrafie gibt es Vieles zu entdecken. Auf der Bühne zeigen verschiedene Kampfkunstgruppen und Taiko-Trommler ihr Können. Und auch Cosplay, aus der japanische Pop-Kultur nicht mehr wegzudenken, wird dabei vorgestellt. Zum Abschluss der Feierlichkeiten werden Vertreter aus Stadtbergen, darunter die aus Fukushima gebürtige Katsuko Yabuki-Schmid und ihr Sohn Christoph Schmid nach Japan reisen.