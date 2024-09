Einschränkungen im Badebetrieb des Gartenhallenbades Stadtbergen

Die Freibadsaison geht zu Ende – und das bedeutet für das Gartenhallenbad Stadtbergen: Es steht wieder die alljährliche Revisionszeit an, um die Badelandschaft sauber und sicher zu machen. In diesem Jahr ist das Bad von Montag, 23. September, bis einschließlich Sonntag, 13. Oktober, für die Öffentlichkeit geschlossen.

Nach der alljährlichen dreiwöchigen Revisionsschließung müssen sich die Besucherinnen und Besucher des Gartenhallenbades auf weitere Einschränkungen im Badebetrieb einstellen: So kann ab Montag, 14. Oktober, der westliche Anbau des Gartenhallenbades mit dem Nichtschwimmerbecken und dem Planschbecken für Kinder nicht genutzt werden. Hintergrund sind Sanierungsarbeiten an der Dachkonstruktion des Anbaus, die notwendig sind, da über längere Zeit Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eingedrungen ist. Infolgedessen sind die verbauten Stahlteile korrodiert, die Dämmschicht ist feucht geworden und die Holzbauteile weisen Fäulnis auf. Im Rahmen der Arbeiten wird die gesamte Dachkonstruktion erneuert. Voraussichtlich zum Jahresende soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.