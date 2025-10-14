Stadtbergen will Fahrtrichtung in der Schulstraße ändern

Die Schulstraße hat den Stadtbergern schon viel Kopfzerbrechen bereitet. Dort wird nicht nur viel gefahren, sondern oft auch zu schnell. Und das, obwohl tagtäglich viele Schulkinder diesen Weg entlanglaufen. Wer da beispielsweise zur Kita oder zum Tierarzt will, hat es halt womöglich eilig. Vor einem Jahr schon hatten die Grünen ein Gespräch mit Bürgern, Vertretern aus der Politik und der Stadtverwaltung organisiert, bei dem sie viele Vorschläge gesammelt hatten, wie die Situation entschärft werden könnte. Jetzt will Stadtbergen einen Versuch in der Schulstraße starten.

So soll die Einbahnstraßenregelung geändert werden. Bislang konnten die Autos von der Bauernstraße kommend in die Schulstraße in Richtung Kirchenweg fahren. Jetzt ist geplant, die Fahrtrichtung probeweise umzudrehen. Wer vom Kirchweg in die Schulstraße abbiegen will, wird den Fuß vom Gas nehmen müssen, um die 90-Grad-Kurve nehmen zu können. So zumindest lautet die Überlegung der Straßenverkehrsbehörde. Von der Schulstraße kommend werden die Autofahrer wegen des Winkels vor dem Abbiegen in die Bauernstraße anhalten müssen. Der Verkehr soll sich dadurch insgesamt verlangsamen.

Weniger Durchgangsverkehr auf der Schulstraße erwartet

Außerdem wird erwartet, dass die Schulstraße mit dem langsameren Ein- und Ausfahren für den Durchgangsverkehr nicht mehr so attraktiv ist, und so die Verkehrsbelastung abnimmt. Die Bauernstraße wird mitunter als Abkürzung für den Verkehr zwischen Inningen und Vogelsang genutzt. Wenn auf der B17 Stau ist, wird dieser von vielen Autofahrern über die Bauernstraße umfahren. Die Schulstraße wird dann zur Umgehung für die Bauernstraße.

Bauliche Veränderungen sind dafür erst einmal nicht notwendig. Schon jetzt ist der vordere Bereich der Schulstraße eine Spielstraße. Allerdings seien die Bordsteine nur abgeschrägt und der Gehweg ist schmal, sodass es schwierig ist, diesen mit Kinderwagen oder Rollatoren zu nutzen, wie bei der Besprechung damals bemängelt wurde.

Neue Regelung gilt erstmal nur vorläufig

Solange noch Gerichtsverfahren rund um die Schulstraße im Raum stehen, kann die neue Regelung nicht umgesetzt werden, erklärt der Leiter des Stadtberger Ordnungsamtes Markus Voh. Der Verkehrsausschuss hat der Änderung der Einbahnregelung vor Kurzem einstimmig zugestimmt. Sie soll vorerst probeweise gelten. In dieser Zeit sind Verkehrsmessungen geplant. Nach einem Jahr sollen die Ergebnisse dann erörtert werden.