Konstruktives Bürgergespräch zum Verkehr in Stadtbergen

Die Schulstraße gehört zum ältesten Teil von Stadtbergen und ist nicht auf die Anforderungen des motorisierten Straßenverkehrs ausgelegt. Als die Stadt vor zwei Jahren im ehemaligen Pfarrhof eine Kita einrichtete, wurde zum Schutz der Kinder in diesem Bereich die Schulstraße in eine Spielstraße verwandelt. Doch nach wie vor erleben und beobachten die Anwohner gefährliche Situationen, besonders im Zusammenhang mit Kindern auf dem Weg zur Parkschule. Am Donnerstag, 10. Oktober, hatte daher der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen ein Gespräch vor Ort organisiert, um mit allen Beteiligten nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen .

Den etwa 50 Teilnehmenden – Anwohnerinnen und Anwohnern, Mitglieder des Grünen Ortsverbands und einige Stadträte – standen als lokale und verkehrsrechtliche Experten Markus Voh, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, Wolfgang Mahler von der Straßenverkehrsbehörde sowie der Grüne Landtagsabgeordnete Dr. Markus Büchler Rede und Antwort. Henrike Paede, Sprecherin des Stadtberger Ortsverbands von Bündnis 90/ Die Grünen, moderierte die Veranstaltung. Nach einer kurzen Begrüßung, auch durch die „Grüne“ Dritte Bürgermeisterin Martina Bauer, führte Philipp Flesch als Vertreter der Anwohner die Gruppe zu den besonders problematischen Stellen.

Verbesserungsvorschläge werden demnächst der Stadt Stadtbergen übergeben

Für den anschließenden Austausch hatte das Architekturbüro Kolb freundlicherweise seinen schönen Hof zur Verfügung gestellt. Hier wurden nun Verbesserungsvorschläge dargelegt und von den Vertretern der Stadt mit einer ersten Einschätzung kommentiert. Markus Büchler konnte neben seinen eigenen Ideen auch Handlungsoptionen beisteuern, die das neue Straßenverkehrsgesetz und die angepasste Straßenverkehrsordnung seit wenigen Tagen eröffnen.

Der Grüne Ortsverband freute sich über die konstruktive Atmosphäre bei der Zusammenkunft und die vielen Ideen und Vorschläge. Er wird sie in den nächsten Tagen gesammelt der Stadt übergeben, mit der Bitte um Prüfung der Machbarkeit, und im Anschluss einen neuen Gesprächstermin mit den Verantwortlichen der Stadt vereinbaren. Henrike Paede