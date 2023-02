Stadtbergen

14:29 Uhr

Gericht entscheidet: Kinderlärm am Kneippbecken ist Anwohnern zumutbar

Plus Entscheidung in der Klage gegen Kneippbecken in Stadtbergen: Für den Vorwurf, Eltern mit Kindern würden dort planschen, findet die Richterin deutliche Worte.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Lärmende Kinder, ausgelassene Partys und unsachgemäße Nutzung des Kneippbeckens am August-Abenstein-Weg in Stadtbergen: Seit der Eröffnung der Anlage im Mai 2019 hatten sich Anwohner immer wieder vehement darüber beschwert, dass die Nutzer der Wellnesseinrichtung sich nicht an die Regeln halten und stattdessen regelmäßig "Halligalli" veranstalten. Grund dafür sei vor allem die falsche Lage und Ausführung des Beckens, die nicht dem Bauantrag entspreche. Nachdem das Landratsamt jedoch eine von der Stadt beantragten nachträgliche Änderung genehmigt hatte, reichten sie Klage vor dem Verwaltungsgericht ein. Am Montag fiel nun von der 5. Kammer die Entscheidung. Und die Vorsitzende Richterin fand klare Worte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen