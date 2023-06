Stadtbergen

In Stadtbergen sind vergangenes Jahr 20 Radler verunglückt

Plus Stadtbergen steht bei der Zahl der Fahrradunfälle vergleichsweise gut da. Dennoch will das Ordnungsamt seine Kontrollen fortsetzen. Es gibt eine erste Annäherung mit den Kritikern.

Die Petition "Stoppt den Stadtberger Ordnungsdienst" hat deutlich an Fahrt verloren. Die von Philipp Remplik initiierte Aktion hatte vor allem in den ersten Tagen rasant Unterzeichner gefunden, die sich überwiegend gegen die ihrer Meinung zu strengen Kontrollen bei Fahrradfahrern richteten. Von "Willkür "und "Schikane" war die Rede, das Ordnungsamt wiederum betonte die Unfallhäufigkeit aufgrund verkehrswidrigen Verhaltens. Zurzeit jedoch verharrt die Zahl der Unterschriften bei rund 1480. Vor Kurzem haben sich nun der Initiator der Petition, Bürgermeister Paul Metz und Verwaltungschef Holger Klug zusammengesetzt, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Doch wie gefährdet sind Radler in Stadtbergen?

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord hat es insgesamt fünf tödliche Fahrradunfälle im vergangenen Jahr gegeben. Auch am Mittwoch diese Woche starb im Augsburger Land erneut ein Radler. Ein 62-Jähriger war nachts in Döpshofen über eine Wiese geradelt und bei voller Fahrt mit dem Vorderrad seines E-Bikes in einen Wassergraben geraten. Der Mann stürzt kopfüber zu Boden und brach sich das Genick. Dabei zählt Gessertshausen mit zu den Gemeinden im Landkreis mit den wenigsten Fahrradunfällen: Gerade einmal sieben Vorfälle sind im vergangenen Jahr registriert worden. Anders die Situation in Stadtbergen. Wie oft hier tatsächlich Zweiradfahrer in Verkehrsunfälle verwickelt waren, zeigt anschaulich eine Grafik des Bayrischen Ministeriums für Wohnen, Bauen und Verkehr.

