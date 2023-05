Stadtbergen

18:15 Uhr

Stadtberger wollen mit Petition "den Ordnungsdienst stoppen"

Ein Bürger hat in Stadtbergen eine Petition gestartet. Das Ziel: "Stoppt den Stadtberger Ordnungsdienst."

Plus Mit mehr als 41.000 Besuchern stellt das Stadtfest in Stadtbergen einen neuen Rekord. Trotz des friedlichen Verlaufs steht der Ordnungsdienst erneut in der Kritik.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Auf diese Zahlen kann Stadtbergen stolz sein. Exakt 41.302 Besucherinnen und Besucher strömten in den fünf Tagen auf das Stadtfest an der Panzerstraße. Und somit 5000 mehr Gäste als im vergangenen Rekordjahr. Das Erfreulichste für Veranstalter, Festwirt und Ordnungskräfte aber war, dass es bis auf ein paar Platzverweise absolut friedlich blieb. "Kurzzeitig kam es vor einem Unterhaltungsautomaten im Außenbereich zu einer brenzligen Situation, als etwa ein Dutzend Jugendliche aufeinander losgehen wollten", sagt der Leiter des Ordnungsamts Markus Voh. Dank der Anwesenheit der Sicherheitskräfte hätte sich die drohende Schlägerei aber binnen weniger Sekunden erledigt. Doch nicht alle scheinen mit der Arbeit des Ordnungsdiensts zufrieden zu sein. Philipp Remplik hat nun sogar eine Petition gestartet. Das Ziel: "Stoppt den Stadtberger Ordnungsdienst."

Seit Sonntag läuft die Petition, und mittlerweile haben bereits knapp 600 Unterstützer die Forderung unterschrieben. Remplik spart dabei nicht mit Kritik am Ordnungsdienst und wirft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern "Willkür" vor, "mit der unbescholtene Bürger in der Verrichtung von Alltagstätigkeiten, aber auch ihrer Freizeitgestaltung (...) gestört werden". Dies sei nicht länger hinzunehmen. Die Art und Weise, wie das Ordnungsamt seine "teils schikanösen Maßnahmen immer weiter ausweitet, muss mit Sorge wahrgenommen werden". Remplik fordert daher, dass "die Kriminalisierung der zumeist friedlichen Bürger" beendet werden sollte. Schließlich sei Stadtbergen eine friedliche Gemeinde – auch ohne Ordnungsdienst. Auf eine Anfrage unserer Zeitung, ob er sich auf einen konkreten Vorfall bezieht und ob er in Kontakt mit dem Ordnungsamt steht, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Markus Voh hat jedenfalls bereits von der Petition erfahren und kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen