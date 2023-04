Stadtbergen

Käufern des Wohnprojekts Virchow-Living reißt der Geduldsfaden

Plus Mehr als ein Monat sind seit der Insolvenz von Primus Concept vergangen. Doch noch immer wissen die Käufer nicht, wie es weitergeht. Nun wollen sie handeln.

Von Matthias Schalla

Der Geduldsfaden der Käufer des geplanten Wohnprojekts "Virchow-Living" an der Ulmer Landstraße ist gerissen. Auch nach mehr als einem Monat seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens des Baukonzerns Primus Concept haben die Betroffenen keinerlei Informationen erhalten, ob und wann mit einer Fertigstellung der 57 Wohnungen zu rechnen ist. Immer mehr Menschen haben sich mittlerweile in unserer Redaktion gemeldet, um sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, um den finanziellen Schaden so gering wie möglich zu halten. Einer, der dies bereits geschafft hat, ist Javier G. aus München, und sein Beispiel dürfte jetzt Schule machen.

Die Hoffnung, dass es im Virchow-Viertel trotz der Pleite der Holding doch noch ein glückliches Ende geben könnte, schwindet von Tag zu Tag. Zuletzt hatte sich auf Nachfrage ein Anwalt aus dem Umfeld der Kanzlei des Insolvenzverwalters noch optimistisch gezeigt. Schließlich wird auch "Virchow-Living" – so wie jedes andere Projekt unter dem Dach der Primus Concept – von einer eigenen Tochtergesellschaft betrieben. Mehr als 80 Einzelgesellschaften finden sich mittlerweile in diesem Firmengeflecht wieder. Die Insolvenz allerdings betrifft nur die Muttergesellschaft, also die übergestülpte Holding. Die Empfehlung des Anwalts lautete daher, sich ein paar Tage zu gedulden, doch dies können sich die Betroffenen nicht leisten.

