Wohnprojekt "Virchow Living" in Stadtbergen ist vorerst gestorben

Plus 57 neue Wohnungen wollte die Firma Primus Concept aus München an der Ulmer Landstraße im Stadtberger Virchow-Viertel bauen. Nun hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet.

Mit dieser Nachricht hatte in Stadtbergen niemand gerechnet: Der Münchner Bauträger Primus Concept ist pleite. Ursprünglich sollten noch in diesem Jahr die ersten Wohnungen im "Virchow Living" an der Ulmer Landstraße bezugsfertig sein. Insgesamt 57 Einheiten mit einer Größe zwischen 41 und 93 Quadratmetern hatte das Unternehmen dort geplant. Doch seit dem Spatenstich im vergangenen Jahr ist nichts mehr passiert. Bewohner befürchteten, dass dort ähnlich wie in Gersthofen ein "Stadtberger Loch" entstehen könnte. Primus widersprach. Der Bezug werde sich lediglich um ein paar Monate verzögern, hieß es. Nun sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden.

"Ich hatte bereits beim Abschluss des Kaufvertrags ein ungutes Gefühl", sagte ein Betroffener im Gespräch mit unserer Zeitung. Im April 2022 habe er den Kontrakt mit der Firma Primus Concept Future 27 GmbH & Co.KG abgeschlossen. Dies sei wiederum eine Tochterfirma der "Primus Concept Immobilienpartner und Beteiligung GmbH" gewesen. Zwar hätten ihn die diffusen Eigentumsverhältnisse stutzig gemacht. "Aber ich habe es als gegeben hingenommen, und rein von der rechtlichen Seite gab es ja auch nichts zu beanstanden", erinnert sich der Käufer. Zweifel kamen ihm erst vor einigen Wochen, da immer noch keine Baufortschritte zu sehen waren.

E-Mails an Primus kommen als "unzustellbar" zurück

"Meine schriftlichen Anfragen kamen plötzlich mit dem Vermerk 'nicht zustellbar' wieder zurück", sagt er. Ähnliches ist auch der Redaktion unserer Zeitung widerfahren. Mails an die persönlichen Adressen der Mitarbeiter aus der Marketingabteilung des Unternehmens waren am Montag "unzustellbar". Anfragen an die allgemeine Adresse wurden erst gar nicht beantwortet. Der betroffene Käufer wurde schließlich misstrauisch und begann auf eigene Faust zu recherchieren.

Beim Googeln des Firmennamens stieß er schnell auf die Nachricht "Primus Concept hat Insolvenz angemeldet". Und nicht nur das. "Ich entdeckte, dass auch in Berlin vor fünf Jahren ein Tochterunternehmen in einem ähnlichen Geflecht wie in Stadtbergen Konkurs angemeldet hatte." Er vermutet, dass hinter der Insolvenz System stecken könnte. Primus Concept selbst hüllt sich jedoch in Schweigen. Im Stadtberger Stadtrat schlug die Nachricht allerdings ein wie eine Bombe. "Ich bin am Montag von der Nachricht vollkommen überrollt worden", sagt beispielsweise der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Fabian Münch. Er will sich nun schnellstmöglich mit seinen Parteikolleginnen und -kollegen beraten, was für Möglichkeiten es gibt, um den Betroffenen zu helfen.

Stadtbergen kann keinerlei Bauzwang aussprechen

"Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber eine Verantwortung und müssen überlegen, was jetzt sinnvoll ist", sagte Münch. Aus rechtlicher Sicht gilt jedoch nach Auskunft von Bauamtsleiter Rainer Biedermann die Baugenehmigung für das Projekt so lange, bis das Landratsamt Augsburg in seiner Funktion als Bauaufsichtsbehörde diese als erloschen ansieht, weil eine zu lange Zeit keine Bautätigkeiten stattgefunden haben. "Die Stadt Stadtbergen kann hier keinerlei Bauzwang aussprechen beziehungsweise auf die Realisierung des Projekts Einfluss nehmen", sagt Biedermann. Auch eine Beteiligung durch die Stadt existiere bei "Virchow Living" nicht.

Angesprochen auf die Frage, ob Stadtbergen möglicherweise das Grundstück kaufen würde, sollte es im Zuge des Insolvenzverfahrens zu einer Versteigerung kommen, zeigt sich Bürgermeister Paul Metz skeptisch. Zum einen sei dieses Geld nicht im Haushalt eingestellt, zum anderen könnte die Stadt nicht selbst als Bauträger fungieren, sondern müsste nach einem Kauf zusätzlich noch Grunderwerbsteuer zahlen und das Grundstück anschließend wieder an einen neuen Investor verkaufen.

"Virchow Living": SPD äußerte im Vorfeld Bedenken

Das Projekt war bereits Anfang 2020 im Bauausschuss der Stadt einstimmig befürwortet worden, glücklich war aber nicht jeder über das Bauvorhaben. Vor allem die SPD äußerte im Vorfeld Bedenken, da durch die Mehrfamilienhäuser auf dem ehemaligen Gelände des Autohauses Harnisch und Schmid wertvoller Gewerbestand vernichtet werde. Fraktionsvorsitzender Roland Mair bezweifelte, dass der Investor einer Anregung nachgehen würde, im Erdgeschoss des Gebäudes Gewerbe anzusiedeln. Zudem kritisierte Mair, dass mit dem neuen Gebäude kein günstiger Wohnraum geschaffen werde, obwohl dieser dringend benötigt wird. Nun sieht es so aus, als würde dort in nächster Zeit überhaupt nichts entstehen.

"Es kann aber nicht sein, dass bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag die Fläche brachliegt", sagte Münch. Der betroffene Käufer wünscht sich ebenfalls eine schnelle Lösung. "Glücklicherweise habe ich außer der Grunderwerbssteuer und den Notarkosten noch keine weiteren Ausgaben gehabt." Dennoch beläuft sich diese Summe bereits auf 20.000 Euro. Der Insolvenzverwalter Hubert Ampferl von der Kanzlei Dr. Beck und Kollegen aus Nürnberg hat sich bislang auf eine Anfrage unserer Zeitung nicht gemeldet. Und auch bei der Telefonnummer der Firma Primus in München hebt niemand ab. "Alle Leitungen sind besetzt. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt an", tönt es lediglich aus der Warteschleife.