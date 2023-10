Mädchen stärken beim Benefizkonzert in Stadtbergen

Plan international setzt sich für alle benachteiligten Kinder ein. Besonders betroffen sind oft jedoch Mädchen. Warum sie ab ihrer Geburt oft keine Chance haben.

Als Zeichen zur Stärkung der Mädchen wurden am Mittwoch zahlreiche Gebäude auf der ganzen Welt in pink angestrahlt, auch das Rathaus in Augsburg. Am Freitag soll nun in Stadtbergen eine Aktion zur Stärkung der Rechte von Mädchen weltweit stattfinden. Anlass ist der Welt-Mädchen-Tag in dieser Woche, für die Augsburger Gruppe von Plan international immer ein wichtiger Termin. Mit dabei ist Sabine Hensold, sie ist seit mehr als zwei Jahren ein Teil der Aktionsgruppe in Augsburg. Warum sie sich für Mädchen engagiert.

Nach der Geburt Ihres ersten Kindes wurde es ihr bewusst. „Mein Kind hat es so gut hier und kann in privilegierten Bedingungen aufwachsen“, erzählt Hensold. Nachdem sie einen Bericht über Plan International in einer Zeitschrift gelesen hatte, stand für sie fest: Sie möchte diese Organisation unterstützen. 2007 entschied sie sich dann für ein Patenkind in Nepal. Nach dem Modell des Vereins werden mit monatlichen Zahlungen nicht allein Kinder unterstützt, sondern auch die Region, in der sie leben. Doch einfach nur monatlich Geld zu überweisen oder einen Brief ans Patenkind zu schreiben, das war Sabine Hensold bald nicht mehr genug.

Viele Mädchen im globalen Süden müssen früh heiraten

Mittlerweile hat sie drei Patenkinder und ist ein fester Teil der Aktionsgruppe in Augsburg geworden. Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder zu einem Stammtisch und auf Frühjahrsmärkten und Stadtfesten sind Sie mit Infoständen vor Ort. „Wir wollen die Menschen aufklären“, erklärt Hensold. Der Gruppe geht es dabei allgemein darum, bedürftige Kinder zu unterstützen, egal welches Geschlechts. Speziell zum Welt-Mädchen-Tag möchte Plan jedoch auf die spezifischen Bedürfnisse und Probleme von Mädchen aufmerksam machen. „Viele Mädchen auf dieser Welt sind von Geburt an benachteiligt. Vor allem in den Ländern des globalen Südens hindern Frühverheiratung und Teenagerschwangerschaften Mädchen daran, die Schule abzuschließen“, erklärt Hensold. Um etwas mehr Chancengleichheit zwischen Jungen und Mädchen zu erreichen, hat Plan daher den Mädchenfonds eingerichtet, für den nun Geld gesammelt wird.

Dazu will auch die Aktionsgruppe mit dem Benefizkonzert in Stadtbergen beitragen. Hensold wirkt dabei unterstützend mit: „Elisabeth Rennig organisiert das Konzert schon seit mehreren Jahren federführend“. Schirmherrin ist Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Der Erlös wird für die Schul- und Berufsausbildung von Mädchen verwendet. Ein buntes Programm, von Klavier, Tanz und Gesang soll möglichst viele Menschen erreichen. Zwischendurch gibt es immer wieder ein paar Informationen zu Plan und den Projekten, damit sich jeder etwas mehr darunter vorstellen kann. Sabine Hensold freut sich auf den Abend: „Ich hoffe, wir können noch mehr Menschen sensibilisieren, denn schon ein kleiner Beitrag kann viel erreichen.“

Das Benefizkonzert findet am Freitag, 13. Oktober, im Bürgersaal in Stadtbergen statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn ab 19.30 Uhr.

