Mit „Quiet Girl“ feiert das Alexandrina Simeon Quintett 15-jähriges Bestehen

Alexandrina Simeon ist zwischen Bulgarien und Deutschland zu Hause. Geboren ist die Sängerin und Komponistin in Varna am Schwarzen Meer. Seit vielen Jahren lebt sie in Augsburg. Mit dem Alexandrina Simeon Quintett feiert sie in diesem Jahr 15-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass präsentiert das Jazz-Ensemble unter dem Motto „Quiet Girl“ einen beschwingten Abend mit Melodien aus seinen vergangenen CD-Produktionen, von „Roots and influence“ bis hin zu „Ocean Tales“. Mit auf der Bühne wird der Jazz-Trompeter Benny Brown stehen und weitere Gäste, welche die Band über die letzten Jahre begleitet haben, zu hören sein. Das musikalische Stelldichein findet am Freitag, 14. März, um 19.30 Uhr, im Bürgersaal Stadtbergen statt. (AZ)

