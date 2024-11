Nachfolge ungelöst: Hofladen Thum schließt am Wochenende

Am kommenden Samstag ist der in der ganzen Region bekannte und beliebte Hofladen der Familie Thum in der Bauernstraße 21 in Stadtbergen Geschichte. Inge (70) und Josef Thum (74) fiel diese Entscheidung unendlich schwer, beide hängen an ihrem Geschäft, das sie mit viel Herzblut in den vier vergangenen Jahrzehnten aufgebaut, erweitert und zu einer geschätzten Einkaufsmöglichkeit für Eier, Wurst und Fleisch aus eigener Aufzucht, Kartoffeln, regionalem Gemüse und Käse, frischem und geräucherten Fisch, Nudeln, Backwaren, Säften, Marmeladen und vielem mehr geschaffen haben.

