Stadtbergens Parkplätze werden etwas größer

Den Mitarbeitern der Bauverwaltung in Stadtbergen dürfte der Schweiß auf der Stirn stehen. Die Zeit sitzt ihnen im Nacken: Bis Ende September muss geregelt sein, wer in Stadtbergen wie viele Parkplätze vorweisen muss, wenn ein Haus gebaut oder umgestaltet wird. Die alte Stellplatzsatzung, die das bisher geregelt hat, gilt nicht mehr. Der Freistaat Bayern hat sie mit dem Modernisierungsgesetz zum Bürokratieabbau außer Kraft gesetzt. Wenn bis zum Stichtag keine neue Satzung steht, verliert Stadtbergen weitgehend die Möglichkeit, die Parkplatzregeln in der Stadt mitzugestalten. Doch jedes Mal, wenn das Thema auf den Tisch kommt, prallen in Stadtbergen die unterschiedlichen Meinungen der Stadträte aufeinander. Wie viele Parkplätze sind nötig? Und wie breit müssen sie sein? Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86391 Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Privatauto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis