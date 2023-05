Stadtbergen

12:00 Uhr

Neues Kinderhospiz beim Ziegelstadel soll Familien entlasten

Plus Der Bunte Kreis plant eine teilstationäre Einrichtung am bestehenden Therapiezentrum. Der Stadtrat in Stadtbergen ändert dafür nun einstimmig den Bebauungsplan.

Diese Plätze sind seit so unglaublich wichtig, doch entsprechende Einrichtungen sind im Augsburger Land und der ganzen Region rar. Diese Lücke will der Bunte Kreis nun mit seinem "Brückenhaus" schließen. Dabei handelt es sich um ein teilstationäres Hospiz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Gelände des bestehenden Therapiezentrums beim Ziegelstadel. Vor mehr als einem Jahr hatte der Bauausschuss in Stadtbergen sich bereits einstimmig für das Bauvorhaben ausgesprochen. Nun stand im Stadtrat bei der jüngsten Sitzung die dafür erforderliche Änderung des Bebauungsplans auf der Tagesordnung. Und fraktionsübergreifend gab es ausschließlich Zustimmung für das Projekt.

Bis zu 30 Stellen sollen für das Kinderhospiz am Ziegelstadel geschaffen werden

Bürgermeister Paul Metz brachte das allgemeine Stimmungsbild auf den Punkt. "Das ist eine gute Geschichte", sagte er zu dem Beschlussvorschlag, den Stadtbaumeister Rainer Biedermann im Sitzungssaal präsentierte. Das Kinderhospiz soll demnach an das bestehende Therapiezentrum beim Ziegelstadel angebaut werden. Dort soll auf der freien Fläche ein Gebäude mit zwei Geschossen errichtet werden. Insgesamt acht teilstationäre Plätze sind vorgesehen, zudem soll es zwei Appartements geben, die von Angehörigen und Kindern im Einzelfall auch stationär bewohnt werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

