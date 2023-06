Ordnungsdienst in Stadtbergen muss künftig ohne Sonnenbrille kontrollieren

Plus Stadtbergen reagiert auf die Petition "Stoppt den Ordnungsdienst" und veranlasst einige Sofortmaßnahmen. Das bekommen vor allem die Radler im Geldbeutel zu spüren.

Draußen vor dem Rathaus braute sich am Donnerstagabend ein schweres Gewitter zusammen. Spannungsgeladen war die Luft aber auch im Sitzungssaal. Dort stand der Punkt "Informationen zum Ordnungsdienst" auf der Tagesordnung und nicht wenige Zuhörer saßen ungeduldig auf den Stühlen. Schließlich wurden aufgrund einer laufenden Petition einige Änderungen zum vielfach kritisierten Agieren der Mitarbeiter erwartet. Mehr als 1500 Unterschriften hat es bereits für die Aktion "Stoppt den Stadtberger Ordnungsdienst" gegeben und Bürgermeister Paul Metz hatte in der Tat brisante Neuigkeiten zu verkünden.

"Die Geschwindigkeit, mit der die Zahl der Unterschriften gestiegen ist, zeigt, dass etwas gemacht werden sollte", sagte Metz und zitierte einige Kommentare der Unterzeichner aus der Petition. So wurde beispielsweise gefordert "den Amigosumpf trockenzulegen", von "coolen Asphaltcowboys" und "fehlendem Fingerspitzengefühl" sowie "Schikane" oder "Arroganz" war die Rede. Bürgermeister Metz hatte ob der vehementen Kritik das Auftreten des Ordnungsdienstes daher zur Chefsache erklärt und sich vor wenigen Tagen persönlich ein Bild vom Auftreten der Mitarbeiter verschafft.