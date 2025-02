Hier will Stadtbergen eine Obdachlosenunterkunft bauen

Ein eigenes Zuhause ist nicht für alle Stadtberger selbstverständlich. 22 haben derzeit keine Bleibe. Die Stadt bringt sie in der Unterkunft am Hallenbad und in Wohnungen der WBL unter, die dann aber nicht regulär vermietet werden können. Jahrelang wurde nach einer dauerhaften Lösung gesucht, jetzt rückt sie in greifbare Nähe: Stadtbergen baut eine neue Obdachlosenunterkunft in der Nähe des Kreisverkehrs an der Hagenmähderstraße. Damit soll auch gleich noch ein zweites Problem gelöst werden.

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obdachlosenunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis