Stadtbergen muss den Rotstift ansetzen

Stadtbergen kämpft mit einem dicken Minus in der Kasse. Das könnten viele Bürger bald zu spüren bekommen. Die laufenden Kosten drohen aus dem Ruder zu laufen. Etwa 1,8 Millionen Euro fehlen laut Kämmerer Manuel Eberhard aktuell für die laufende Verwaltung. Löhne und Rechnungen müssen aber weiterhin bezahlt werden. Deshalb stimmte der Stadtrat einer Erhöhung des Kassenkredits auf sechs Millionen Euro zu. Das Dispolimit ist damit quasi so gut wie ausgereizt. Um das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen, muss die Stadt an mehreren Stellen den Rotstift ansetzen. Und manches könnte in Stadtbergen bald teurer werden.

