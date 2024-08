Stadtbergen will unter Erfolg der Hessing Kangaroos nicht leiden

Basketball boomt als Sportart, im speziellen Format 3x3 haben die Frauen im Team Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris gerade die Goldmedaille geholt. In der Region sind die Basketball BG Leitershofen/Stadtbergen Hessing Kangaroos das erfolgreichste Team und spielen in der zweiten Liga Pro B. Wo Sport auf hohem Niveau betrieben wird, geht es immer auch um Geld. Wieweit die Stadt Stadtbergen am Erfolg der Kangaroos teilhaben oder diesen unterstützen kann, das war Thema einer Diskussion auf der jüngsten Sitzung des Stadtrats in Stadtbergen.

Dabei geht es um das auf den ersten Blick eher unscheinbare Thema von Aufklebern auf dem Boden der Sporthalle in Stadtbergen. Wie berichtet, ist es den Hessing Kangaroos gelungen, die Siegmund-Gruppe aus dem südlichen Landkreis ab der kommenden Saison 2024/35 als Hauptsponsor zu ergattern. Doch ein Sponsor will auch auf sich aufmerksam machen. Wie es die Liga vorschreibt, soll das unter anderem mit zwei großen Aufklebern auf dem Hallenboden geschehen. Wie Bürgermeister Paulus Metz nach der Stadtratssitzung berichtet, sorgte sich unter anderem die Fraktion der Grünen um mögliche Schäden am Hallenboden.

Aufkleber für die Hessing Kangaroos sollen andere Sportarten nicht einschränken

Auch die SPD hat bei dem Thema ihre Bedenken. Voller Begeisterung sei man bei den Spielen der Hessing Kangaroos dabei, so Fraktionsvorsitzender Roland Mair. Jede Niederlage schmerze, man leide dann mit Spielern und Trainerteam. Aber die Sporthalle sei für viele Sportler und Sportlerinnen da, auch im Breitensport. Bewusst verzichte man als Stadt auf die Einnahmen eines möglichen Namensverkaufs an einen Sponsor. Nun eventuelle Beschädigungen des Bodens hinnehmen zu müssen, sei schwer, so Mair. Zumal die Hessing Kangaroos den Aufstieg in die Liga Pro A anvisieren und dann ohnehin nicht mehr in Stadtbergen spielen würden, außer die Halle würde aufgerüstet.

Dabei seien andere Möglichkeiten durchaus untersucht worden, so Metz nach der Sitzung. Geprüft wurde, ob es auch ausreiche, die Aufkleber als LED-Projektion zu simulieren. Denn so würden zumindest andere Sportarten in ihrem Betrieb und in ihrer Linienführung nicht gestört, so Metz. „Aber das lassen die Vorgaben der Basketballliga Pro B nicht zu“, so Metz. Am Ende wurde im Stadtrat ein Kompromiss gefunden. Die Aufkleber werden so aufgebracht, dass die Linien der anderen Sportarten sichtbar bleiben. Damit ist auch die SPD für die nächste Saison einverstanden. Der Vorschlag wurde bei drei Gegenstimmen angenommen. Im Herbst sollen in einer nicht öffentlichen Sitzung Vertreter der Hessing Kangaroos über den Spielbetrieb und die weiteren Planungen berichten.