Stadtrat verlängert Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum

Viele Stadtberger Bürgerinnen und Bürger möchten sich freiwillig engagieren, wissen aber oftmals nicht, welche Möglichkeiten und Institutionen es für ein solches Ehrenamt überhaupt gibt. 2023 wurde daher das Freiwilligenzentrum (FZ) Stadtbergen ins Leben gerufen. Diese zentrale Koordinationsstelle fördert das Interesse an freiwilligem Engagement durch umfangreiche Beratung und unterstützt alle interessierten Bürger zusammen mit Vereinen, Organisationen und Kirchen eine geeignete Stelle für ehrenamtliches Engagement zu finden.

Nach 18 Monaten des Bestehens zog Wolfgang Krell vom Freiwilligenzentrum vor dem Stadtberger Stadtrat eine erste Zwischenbilanz und legte dar, dass man in dieser ersten Zeit das Hauptaugenmerk auf die Öffentlichkeitsarbeit gerichtet habe. So seien neben der Neugewinnung von 49 Freiwilligen auch mehrere Informationsabende abgehalten, Flyer verteilt und ein Infostand auf dem Stadtfest eingerichtet worden. Die größte Aktion war die Beteiligung an der Freiwilligenmesse. „Insgesamt waren die Rückmeldungen sehr positiv“, ließ Krell in seinen Ausführungen im Stadtberger Stadtrat verlauten.

Bisher helfen 49 Menschen beim Freiwilligenzentrum in Stadtbergen mit

Stadträtin Martina Bauer (Grüne) räumte ein, dass die bisher gewonnen 49 Ehrenamtlichen ihrer Meinung nach noch nicht allzu viel seien. Krell berief sich auf seine eigenen Erfahrungswerte: „In Neusäß hat die Aufbauarbeit fünf bis sechs Jahre in Anspruch genommen“, sagte er dazu. Für Stadtrat Roland Mair (SPD) indes sei die Freiwilligenarbeit ein Grundpfeiler einer solidarischen Gesellschaft. Zudem sehe er im relativ jungen Zentrum ein gelungenes Bindeglied zwischen Menschen, die helfen möchten und Menschen, die Unterstützung benötigten. „Es ist eine wertvolle Gelegenheit, über Freiwilligenarbeit zu sprechen. Aber der Zeitraum reicht kaum aus, um die volle Auswirkung des Projekts einzuschätzen“, sagte Mair. Krell wies am Ende nochmal auf den Umstand hin, dass viele gar nicht wissen würden, wo sie sich engagieren sollen. „Dieses Engagement-Potenzial muss ausgeschöpft werden“, so sein Appell.

Stadtrat entscheidet: Das Projekt „Freiwilligenzentrum“ läuft vorerst bis Ende 2025

Nach dieser öffentlichen Zwischenbilanz lag es bei der Stadt, eine Entscheidung zu fällen, ob die Bezuschussung dieses Projekts weitergeführt werden soll. Denn offiziell wäre die zeitlich befristete Zusammenarbeit von Kommune und Freiwilligenzentrum bald abgelaufen. Der Stadtberger Stadtrat sprach sich schließlich dafür aus, die Kooperation noch um ein Jahr zu verlängern und damit bis Ende 2025 aufrechtzuerhalten. Der städtische Zuschuss beträgt 20.800 Euro.

Das Freiwilligenzentrum Stadtbergen befindet sich in den Räumlichkeiten des Mehrgenerationentreffs. Zu erreichen ist das Zentrum telefonisch unter 0152/51645083 sowie per Mail an info@fz-stadtbergen.de.