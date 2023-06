Das Freiwilligen-Zentrum in Stadtbergen nimmt seine Arbeit auf

Ab sofort gibt es in Stadtbergen eine neue Anlaufstelle für Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.

Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, haben ab sofort eine neue Anlaufstelle in Stadtbergen: Das Freiwilligen-Zentrum Stadtbergen hat seine Arbeit aufgenommen. Die Einrichtung, die in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligen-Zentrum-Augsburg entstanden ist, hat zum Ziel, das ehrenamtliche Engagement in der Bevölkerung durch umfassende Beratung und Information zu fördern.

Interessierte erhalten Auskunft darüber, welche bestehenden oder auch neuen Möglichkeiten es im Stadtgebiet gibt, um sich ehrenamtlich zu betätigen – sei es in den Bereichen Soziales, Kultur, Kirche, Ökologie oder Sport. Gezielt erhalten Bürgerinnen und Bürger somit Informationen, welches Engagement am besten zu den eigenen Vorstellungen und Wünschen passt. Dabei kooperiert das Freiwilligen-Zentrum Stadtbergen mit verschiedenen Vereinen, Kirchen und Institutionen und unterstützt in diesem Zusammenhang gemeinnützige Organisationen, Projekte oder Initiativen, die mit Freiwilligen zusammenarbeiten möchten.

Plattform für Diskussionen und Ideenaustausch

Das Freiwilligen-Zentrum sieht sich jedoch nicht nur als zentrale Informations- und Koordinierungsstelle für ehrenamtliches Engagement, sondern auch als Plattform für Diskussionen und Ideenaustausch. So sind alle Aktiven im Stadtgebiet – ob im Sportverein, im sozialen Bereich oder in den Kirchen – dazu eingeladen, sich mit ihren Vorschlägen und Bedürfnissen aktiv im Freiwilligen-Zentrum einzubringen. Bürgermeister Paul Metz freut sich, dass das Zentrum nach einer Entscheidung des Stadtrates Ende vergangenen Jahres nun an den Start gehen kann: „Der Einsatz von Ehrenamtlichen ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft unverzichtbar“, sagt er.

Heimat des neuen Angebots sind die Räumlichkeiten des Mehrgenerationentreffs (Beim Schlaugraben 6). In der Startphase bis zum 31. Juli hat das Freiwilligen-Zentrum immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Zu erreichen ist das Zentrum telefonisch unter der Nummer 0152/51645083 sowie per Mail an info@fz-stadtbergen.de. Auf diesem Weg kann sich auch jeder melden, der Interesse an einer Mitarbeit hat. (AZ)

Lesen Sie dazu auch