Neuer Kindergarten beim Elmer-Fryar-Ring kommt ein Stück voran

Stadtbergen braucht Platz für die Betreuung und Förderung weiterer bis zu 130 Kinder. Für diese wird eine neue Kita mit zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen an der Augsburger Straße nahe dem Elmer-Fryar-Ring entstehen. Bei dem Projekt wolle man keine Zeit mehr verlieren, so Bürgermeister Paulus Metz. Und deshalb hat jetzt der Ferienausschuss statt des eigentlich zuständigen Bauausschusses über den Bauantrag der Stadt ab- und einstimmig zugestimmt.

Auf dem Bauplatz müssen 15 Bäume abgeholzt werden

Der Kindergarten soll mit einem Erd- und einem Obergeschoss gebaut werden, für die Realisierung auf dem Grundstück sind jedoch einige Befreiungen nötig, unter anderem geht es um weniger Dachbegrünung als vorgeschrieben zugunsten einer PV-Anlage und auch die Parkplätze für Autos und Fahrräder müssen der gerade erneuerten Stellplatzsatzung der Stadt noch angepasst werden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass von den rund 50 Bäumen, die aktuell auf dem Grundstück stehen, 15 für den Bau abgeholzt, teilweise jedoch auf dem Grundstück wieder nachgepflanzt werden.

Die Anfahrt soll über die Augsburger Straße funktionieren

Zum Schluss des Tagesordnungspunkts meldete sich Stadtrat Norbert Brunner (Grüne) zu Wort, der selbst am Elmer-Fryar-Ring wohnt. Er empfahl, so früh wie möglich mit den Anwohnerinnen und Anwohnern über das Projekt zu sprechen, da es sicher von deren Seite viele Anmerkungen dazu gebe, etwa zum Verkehr. Allerdings betonte Bürgermeister Metz dazu, dass die Anfahrt über die Augsburger Straße geplant sei, sowohl der Haupteingang als auch die Parkplätze seien von dort aus am besten erreichbar. Wenn doch jemand über den Elmer-Fryar-Ring anfahre, dann könne man das nicht verbieten, „außer, wir sperren den Ring, aber das geht ja auch nicht“, so Metz.