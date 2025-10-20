In diesem Haus in Stadtbergen sind Steine aus einem uralten Schloss verbaut

Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges ging es den Göggingern arg an den Kragen. Der Ort wurde 1646 von den Augsburg belagernden Schweden und Franzosen völlig zerstört. Dabei versank auch das an der Singold gelegene Radauschloss in den Flammen. Damals gehörte es wahrscheinlich der Augsburger Patrizierfamilie Rehlinger. Auch das Augsburger Domkapitel wird als Besitzer im 17. Jahrhundert vermutet. Wiederaufgebaut wurde das Schloss jedenfalls von niemandem mehr. Nur die Backsteine, die vom Schloss übrig geblieben waren, wurden 1694 recycelt.

Radau hieß das Gebiet westlich der Singold bis zur Wertach. Es gehörte zum Augsburger Domkapitel. Dessen Baumeister Hans Georg Mozart, ein direkter Vorfahre des großen Musikers Wolfgang Amadeus Mozart, benötigte die Steine dringend für den Bau des Stadtberger Bräuhauses. So ein Brauereibetrieb füllte die Domkapitel-Kassen, zumal die Biersteuer ein wichtiger Budgetposten waren.

Baumängel brachten Mozart Ärger ein

Doch auch ein Domkapitel-Baumeister kann sich ziemlich viel Ärger zuziehen. Der Bau zeigte nach seiner Fertigstellung erhebliche Mängel. Es musste sogar ein Sachverständiger eingeschaltet werden und schließlich wurde festgestellt, dass am Bräuhaus noch erheblich nachgebessert werden musste. Ob es daran lag, dass die Gögginger Steine nicht mehr so richtig up to date waren? Kaum vorstellbar, denn das Bräuhaus wird heute noch, fast 400 Jahre später, als Wohngebäude genutzt. Auch die Baumeisterqualitäten von Hans Georg Mozart können nicht angezweifelt werden, denn fast dreißig sakrale und auch profane Baulichkeiten wurden von ihm erfolgreich erstellt und sind teilweise heute noch zu bewundern. So tragen Schloss Wellenburg, St. Michael in Pfersee, St. Adelgunde in Anhausen sowie Gut Mergentau bei Kissing und das Augsburger Chorherrenstift St. Georg die Handschrift des Barockbaumeisters.