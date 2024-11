Vortrag zur Neurochirurgie bei Kindern

Seit März gibt es am Augsburger Uniklinikum eine eigene Kinder- und Jugendneurochirurgie. Hier arbeiten Neurochirurgen interdisziplinär mit Kinderärzten und Kinderchirurgen des Uniklinikums zusammen, um Kindern – oft schon unmittelbar nach der Geburt – die bestmögliche Therapie von Gehirn- oder Rückenmarkserkrankungen bieten zu können. Darüber berichtet der Sektionsleiter, Privatdozent Dr. Peter Baumgarten, in der Ärztlichen Vortragsreihe.

Schwerpunktmäßig wird es bei ihm um den sogenannten offenen Rücken, um den Wasserkopf und um Schädeldeformitäten gehen. Er spricht über Möglichkeiten, sie zu operieren und von vorneherein zu vermeiden. Am Rande wird Baumgarten auch auf Gehirntumoren bei Neugeborenen und Kindern eingehen, die zwar lebensgefährlich sind, aber glücklicherweise nur sehr selten vorkommen. Außerdem wird er auf die Vermeidung schwerer Schädelverletzungen bei Kindern eingehen.

Offenen Rücken bei Babys kann man schon vor der Schwangerschaft vorbeugen

Vorbeugung spielt beim offenen Rücken (Spina bifida) eine große Rolle. Es wurde die Erfahrung gemacht, dass die werdende Mutter das Risiko seines Auftretens durch die Einnahme von Folsäure deutlich senken kann. Sie sollte damit, so Baumgarten, schon vor der Schwangerschaft beginnen. Unter einem offenen Rücken versteht man einen angeborenen Spalt am Rücken, durch den das Rückenmark aus seinem Kanal austreten und geschädigt werden kann. Der Referent zeigt auch, wie in diesem Fall operiert wird.

Ein Wasserkopf entsteht, wenn zu viel Gehirnwasser im Kopf ist, meist durch schlechte Resorption der Flüssigkeit oder einen Verschluss der Wasserwege, manchmal auch durch übermäßige Produktion. Die Flüssigkeit muss dann abgeleitet werden, um den Druck im Kopf zu senken. Liegt ein Verschluss der ableitenden Wege vor, ist laut Baumgarten ein minimalinvasiver Eingriff mit einem Endoskop möglich, ohne dass eine zusätzliche Ableitung notwendig ist.

Vortrag findet in der Aula der Parkschule Stadtbergen statt

Schädeldeformitäten entstehen beim frühen Wachstum des Kopfes. Wegen einer verschlossenen Wachstumsfuge zwischen den Schädelplatten kann es vorkommen, dass sich der Schädel eines Kleinkinds nicht richtig ausdehnt. Das wird laut Baumgarten in der Regel im Alter von drei Monaten operativ behoben. Früher mussten dabei Stücke des Knochens herausgesägt, umgeformt und wieder eingesetzt werden. Auch dieser Eingriff ist inzwischen in Schlüssellochtechnik möglich und ist nach Aussage von Baumgarten damit schonender, präziser und erzielt kosmetisch gleichwertige Resultate.

Der Vortrag „Neues aus der Kinderneurochirurgie“ findet am Montag, 4. November, um 19.30 Uhr in der Aula der Parkschule Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro