Augsburg

vor 28 Min.

Von Atemnot bis Depression: Uniklinik behandelt 1000 Post-Covid-Patienten

Plus Manche haben auch lang nach einer Corona-Infektion komplexe Beschwerden. An der Uniklinik Augsburg kümmert sich eine Post-Covid-Ambulanz um sie. Der Bedarf: groß.

Von Max Kramer

Die einen kommen mit Atemnot, die anderen mit Schlafstörungen. Wiederum andere leiden unter Herzrasen, Gedächtnisstörungen, Erschöpfung, Muskelschwäche, Haarausfall oder depressiven Verstimmungen. Die Symptome sind so komplex wie unterschiedlich, haben aber einen gemeinsamen Anfang: eine Corona-Infektion. In einigen Fällen halten die Beschwerden auch über die Erkrankung hinaus an. Diagnose: Long- oder Post-Covid. Schätzungen des Gesundheitsministeriums zufolge sollen bundesweit eine halbe Million Menschen betroffen sein – und auch in Augsburg beschäftigt das Phänomen Medizinerinnen und Mediziner intensiv.

Was Post- und Long-Covid sind, war lange völlig unklar. In der Augsburger Uniklinik schlug das Problem erstmals im Herbst 2020 auf, als sich dortiges Personal an Lungenfachärztin Stefanie Bader wandte. Die UKA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter klagten über unerklärliche Symptome nach einer Corona-Infektion, die Fälle häuften sich. Um Betroffene zu versorgen, öffnete die Uniklinik im Sommer 2021 eine Post-Covid-Ambulanz, ein Jahr später kamen auch teilstationäre Plätze hinzu, die Uniklinik schuf zusätzliche Stellen. Das Angebot hat bis heute Bestand – und wird offenbar nach wie vor stark nachgefragt: Nach Auskunft von Bader, Leiterin der Covid-Ambulanz, werden dort aktuell rund 1000 Patientinnen und Patienten betreut. Davon sind rund 60 Prozent weiblich, das Durchschnittsalter liegt bei 47 Jahren, die Spannweite reicht dabei von 20 bis 82 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen