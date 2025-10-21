Für den Wohnkomplex vor dem City-Center heißt es hopp oder top

Nach der Entscheidung über die Bebauung des „Lochs“ steht in Gersthofen eine weitere wichtige Weichenstellung für die Innenstadt an: Der Stadtrat beschließt am Montag, 27. Oktober, ob die beantragte Wohnbebauung vor dem City-Center realisiert werden darf oder nicht. Im Planungsausschuss hatte der Wunsch des Investors im Sommer keine Mehrheit gefunden. Wie stehen jetzt seine Chancen bei der erneuten Beratung des Wohnprojekts?

Der Rewe-Supermarkt zieht aus dem City-Center aus

Darum geht es: Der neue City-Center-Chef Peter Fritsche hat einen Investitionsplan für das in die Jahre gekommene und mit Leerständen kämpfende Einkaufscenter in der Innenstadt vorgelegt. Dazu gehört, dass der Essensbereich zwischen Metzgerei und Kiosk neu gestaltet wird, die öffentlichen Toiletten saniert und einige Bereiche des Gebäudes erneuert werden. Drei Millionen Euro will der Investor in das Einkaufszentrum nach eigenen Angaben stecken. Obendrein sollen neue Geschäfte wieder mehr Kundinnen und Kunden anlocken. Nachdem Rewe zum Jahresende ausziehen wird, ist geplant, dass sich ab April/Mai 2026 der Discounter Aldi und der Drogeriemarkt dm diese Gewerbeflächen teilen werden.

Der Rewe-Supermarkt im City-Center Gersthofen zieht bald aus. Aldi und dm wollen sich künftig diese Fläche teilen. Foto: Marcus Merk (Archivfoto)

Neben neuen Geschäften ist für Peter Fritsche, Geschäftsführer der Münchner Investmentgesellschaft Concrete Capital, aber der geplante Neubau von Wohnungen auf dem Parkdeck entscheidend. Es gehe auch darum, mehr Frequenz ins Einkaufszentrum zu bringen. Wie berichtet, soll nach dem Wunsch des Investors ein mehrstöckiger Komplex entstehen. 75 Wohnungen sollen auf das Parkdeck draufgesetzt werden. Im Planungsausschuss gab es sowohl Kritik am Flachdach als auch an der Parkplatzsituation. Mit einer Stimme Mehrheit wurde es abgelehnt. Wie es mit dem Vorhaben weitergehen wird, blieb bei der Sitzung im August erst einmal offen.

Gersthofer Haushalten hatten Broschüre über Wohnprojekt im Briefkasten

Investor Fritsche betont in einer an die Gersthofer Haushalte verteilten Broschüre, dass „alle geforderten Änderungen“ eingearbeitet worden seien - von der Dachform über die Kubatur bis hin zu den Stellplätzen. Insgesamt, so heißt es in der Wurfsendung weiter, würde Concrete Capital „rund 30 Millionen Euro für Gersthofens Mitte“ in die Hand nehmen. Fritsche: „Mit dem City-Center sind wir bereits eng verbunden und wir sehen das Potenzial dieser Stadt.“ Die bereits vom Stadtrat getroffene Entscheidung für das „Neue Herz“ bezeichnet der Geschäftsmann als „wichtigen Schritt“. Neben der Belebung des City-Centers und der Innenstadt würde er mit seinem Bauprojekt Angebote für betreutes Wohnen schaffen. Fritsche hofft im Stadtrat auf ein „klares und überzeugtes Ja“. Dann könnten seiner Einschätzung nach Ende 2027 die Menschen in eine der Wohnungen einziehen. Das City-Center gewinne an Kraft, so Fritsche weiter. Er macht keinen Hehl daraus, was ein Nein des Stadtrats für ihn bedeuten würde: „Unsere Reise endet. Kein Bau, keine Wohnungen, keine Perspektive für die Innenstadt und auch keine langfristige Zukunft für das City-Center.“

Einer, der sich für die Realisierung des Wohnprojekts ausspricht, ist Bürgermeister Michael Wörle. Er bezeichnet es als „eine notwendige Ergänzung zum Neuen Herz“. Kleinere Wohnungen würden von jungen Menschen und Senioren dringend gebraucht. Wörle sieht es als eine Chance, dass ein international renommiertes Architekturbüro (Behnisch Architekten) an der Zukunft Gersthofens mitarbeitet. Das aktuell vorliegende Ergebnis bezeichnet Wörle als „fairen Kompromiss nach vielen intensiven Gesprächen“. Nach seiner Überzeugung gehören das Neue Herz, das Wohnhaus am Rathausplatz und das City-Center zusammen in ein Paket für eine lebendige und attraktive Stadtmitte. Die Stadtratssitzung am Montag, 27. Oktober, im Rathaus beginnt um 18 Uhr und ist öffentlich.