Was sind eigentlich die Stauden und wo liegen sie genau?

Nur wenige werden den Namen genau deuten und das Gebiet geografisch definieren können. Gleich drei Landkreise – Augsburg, Günzburg und Unterallgäu – ist es zugeordnet. Und durch das waldreiche Bergheim sitzt auch die Stadt Augsburg mit im Staudenboot. Kompliziert ist es auch bei den Gemeinden. Zwar liegen Fischach, Langenneufnach, Markt Wald, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten und Walkertshofen in voller kommunaler Größe in den „Stauden“. Acht Gemeinden von außerhalb haben aber dort Filialortsteile. Und erklärungsbedürftig ist auch die geografische „Verortung“. Der kürzlich verstorbene schwäbische Volkskundler Hans Frei beschrieb das Gebiet so:

Heinz Münzenrieder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans Frei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis