Politischer Neuling: Stefan Hass kandidiert als Bürgermeister in Bonstetten

Schon seit längerer Zeit ist klar, dass Anton Gleich bei den Kommunalwahlen 2026 nicht mehr als Bürgermeister von Bonstetten antreten will. So kandidiert nun Stefan Haas für die CSU/Unabhängige Wähler. Seit Haas vor zehn Jahren mit seiner Frau in die Holzwinkelgemeinde gezogen ist, fühlt er sich Bonstetten so verbunden, dass er sich nun um das Amt des Bürgermeisters bewirbt.

Der Ortsvorstand um Anton Gleich steht voller Überzeugung hinter ihrem Wunschkandidaten. Sie ist davon überzeugt, dass der 43-Jährige mit seiner hohen Motivation beste Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt mitbringt. Im Oktober erfolgt die offizielle Nominierung bei der Versammlung der CSU/Unabhängige Wähler.

Bonstetten: Stefan Haas kandidiert als Bürgermeister

Zwar war Bonstetter bislang nicht politisch aktiv und bezeichnet sich selbst als „Greenhorn“ - unabhängig, unvoreingenommen und offen für neue Ideen. In der Holzwinkelgemeinde lebt Haas mit seiner Frau und dem anderthalbjährigen Sohn. Als Unternehmer und Medienprofi bringt Stefan Haas zwei Jahrzehnte Berufs- und Führungserfahrung mit. Heute ist er Gesellschafter einer Werbeagentur in Augsburg und möchte seine Erfahrung künftig mit Leidenschaft in seinem Heimatort einsetzen: „Ich möchte Bonstetten etwas zurückgeben und aktiv an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde mitarbeiten.“

Da sich der Gemeinderat ebenfalls neu aufstellen wird, sieht Haas die Chance, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen sowie Parteien frischen Wind ins Rathaus zu bringen.