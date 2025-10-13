Viel Aufwand vor Bürokratieabbau: Rathäuser in den Stauden reagieren auf neue Regelung

Gedacht war das Ganze zum Bürokratieabbau. Herausgekommen ist – zumindest, was die Phase der Gesetzesänderung betrifft – ein Verfahren mit hohem Verwaltungsaufwand. Die Geschichte lief vor allem unter einem immensen Zeitdruck ab, berichtet Geschäftsleiter Alexander Bastian von der Verwaltungsgemeinschaft Gessertshausen: „Die Gemeinden haben für die Entscheidung einen super engen Zeitplan gehabt.“ Was viele seiner Kollegen stört: Es wurde in die kommunale Selbstverwaltung eingegriffen. Und: Es wurden Spielräume genommen, die den Gemeinden besonders am Herzen lagen.

Was von jeder Kommune neu aufgestellt und in den jeweiligen Ratssitzungen abgestimmt werden musste, hatte das bayerische Modernisierungsgesetz ausgelöst. Zum 1. Oktober mussten alte Stell- und Spielplatzsatzungen aufgehoben und neue erlassen werden. Andernfalls hätten die Gemeinden ihren Einfluss auf die Planungen der Bauherren verloren. In letzter Konsequenz hätte dies bedeutet: Wo keine oder eine alte Satzung die Sache regelt, könnte bei jedem neuen Bauvorhaben kein einziger Spiel- oder Stellplatz entstehen. Deshalb fühlten sich Kommunen, die bisher bewusst auf eine solche Satzung verzichtet hatten, jetzt gezwungen, sich eine solche zuzulegen. Bei den Spielplätzen war das beispielsweise Diedorf; dort gilt seit 1. Oktober erstmals eine Spielplatzsatzung. Kutzenhausen hatte keine und wird auch in Zukunft keine haben. Dort gibt es in jedem größeren Ortsteil einen öffentlichen Spielplatz, erläutert Bürgermeister Andreas Weißenbrunner und findet, dass es auf dem Land ohnehin genügend Platz für Kinder zum Spielen gibt.

Einige Gemeinden haben jetzt neue Satzungen

Damit die neuen Satzungen vor Gericht standhalten, hatte der Gesetzgeber Mustersatzungen vorgegeben. An diese haben sich viele Kommunen im Landkreis gehalten – darunter auch die Staudengemeinden Diedorf, Fischach, Gessertshausen, Kutzenhausen und Ustersbach. Bei den Stellplätzen orientiert sich die Mustersatzung am Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2024, das als Obergrenze für den Privatbedarf zwei Stellplätze pro Wohneinheit vorsieht, für Gäste gar keine. Die neue Satzung darf nicht mehr Vorgaben zur Größe, Ausgestaltung und Bepflanzung machen. Die Idee dahinter: Das Bauen sollte in Zukunft billiger werden, Genehmigungsverfahren schneller gehen. Ob das so sein wird, muss sich zeigen. Wie berichtet, hat der Bayerische Gemeindetag Kritik geübt und fürchtet eher ein Mehr an Bürokratie als ein Weniger, weil nun viel in Bebauungs- und Erschließungsplänen geregelt werden müsste.

Was auf jeden Fall eingeschränkt wurde, ist die Gestaltungsfreude der Kommunen. Bisher hatten zwei Stellplätze als Richtwert gegolten. Es konnten also weniger und mehr eingeplant werden. Bei den Gästeparkplätzen hatten die Gemeinden Spielraum. In Fischach beispielsweise hatte man erst im Jahr 2022 eine Satzung erlassen, in der zusätzliche Besucherstellplätze aufgenommen wurden: bei drei bis vier Wohneinheiten ein Stellplatz für Gäste, bei fünf bis sechs Einheiten zwei und so weiter. „Das ist jetzt komplett weggefallen“, bedauert Kevin Kugelmann vom Rechtsamt in Fischach. Mit den Gästeparkplätzen war man auf Wünsche von Bürgern eingegangen. „Wir hatten regelmäßig Beschwerden, dass zu viele Autos auf der Straße parken“, beschreibt er die Situation, die man ändern wollte.

Problem: Platz auf der Straße soll für die Landwirtschaft frei bleiben

Maximal zwei Stellplätze je Wohneinheit lautet nun die neue Obergrenze. Das mag für Städte eine Lösung sein, denkt Kutzenhausens Bürgermeister Andreas Weißenbrunner. Im ländlichen Raum sollten seiner Meinung nach so viele Autos wie möglich auf Privatgrund unterkommen. „Sonst stehen alle auf der Straße und der landwirtschaftliche Verkehr kommt nicht mehr durch“, erklärt er. Die jetzt gültige Obergrenze sei fürs Land einfach zu knapp bemessen, findet auch sein Kollege aus Fischach. Jeder weiß: Häufig wohnen erwachsene Kinder noch bei den Eltern oder besuchen sie regelmäßig mit dem Auto. Um einen Anreiz zu setzen, ausreichend Stellplätze vorzuhalten, hätte man deshalb bisher in Fischach einen Ablösebetrag pro Platz von mindestens 20.000 Euro zahlen müssen. „In Zukunft ist die Ablöse für Stellplätze, die nicht gebaut werden, nur noch nach den tatsächlichen Kosten zu berechnen“, sagt Kugelmann. Was im Umkehrschluss bedeutet: Es werden noch mehr Autos auf der Straße parken.

Damit sie nicht an der falschen Stelle stehen, hat der Gemeinderat Fischach in seiner letzten Sitzung über einen Antrag von Anwohnern am Strassacker entschieden. Nach Prüfung und Empfehlung durch die Polizeiinspektion Zusmarshausen wird ein absolutes Halteverbot auf dem Wendehammer im Bereich Strassacker 5 bis 7 eingerichtet.