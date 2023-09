Steppach

Arbeiterunterkunft in Steppach ist zu - nun sind andere Nutzungen geplant

Für das Areal an der Ulmer Straße in Steppach ist nun eine neue Nutzung genehmigt.

Plus Eine ungenehmigte Unterkunft für Arbeiter hat in Steppach über Jahre für Ärger gesorgt. Nun wurde sie aufgegeben. Für das Grundstück mit dem ehemaligen Getränkemarkt gibt es neue Pläne.

Beengte, unzumutbare Wohnverhältnisse, Lärm und zugeparkte Straßen - die politischen Gremien und die Neusässer Stadtverwaltung hatten sich in der Vergangenheit immer wieder mit einer ungenehmigten Arbeiterunterkunft in der Ulmer Straße in Steppach befassen müssen.

Der Nutzung wurde immer wieder die Zustimmung verwehrt und zuletzt war auch die Baubehörde am Landratsamt mit dem Fall befasst. Wie aktuell im Bauausschuss besprochen wurde, ist diese Unterkunft nun geschlossen. Stattdessen hat der Eigentümer neue Pläne mit dem Grundstück, wo sich zur Hauptstraße hin auch der ehemalige Getränkemarkt und ein Büro befunden hatte.

