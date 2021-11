Neusäß-Steppach

Seit Jahren Ärger: Keine Genehmigung für Arbeiterunterkunft in Steppach

Plus Die Unterkunft in Steppach, in der Arbeiter auf engstem Raum untergebracht sind, ist den Nachbarn schon lange ein Dorn im Auge. Auch die Stadt verweigert eine Genehmigung.

Von Angela David

Die Straßen und Wege mit großen Fahrzeugen zugeparkt, drinnen im Gebäude viele Schlafgelegenheiten auf engstem Raum: Eine Unterkunft in Steppach für meist ausländische Arbeitskräfte ist den Anwohnerinnen und Anwohnern in Steppach schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Da die Unterkunft auch seit Jahren eigentlich ungenehmigt war, hatte der Bauausschuss nun über einen Antrag auf Nutzungsänderung des Wohn- und Geschäftshauses in der Ulmer Straße vorliegen.

