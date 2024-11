Gerüchte über neue Flüchtlingsunterkunft in Deuringen sorgen für Verunsicherung

Selten findet der Stadtrat Stadtbergen vor einem großen Publikum statt – doch in der jüngsten Sitzung war der Saal prall gefüllt. Grund ist ein Schreiben, das die Deuringer Anwohnerinnen und Anwohner etwa eine Woche zuvor in ihren Briefkästen vorfanden. Der Grundstückseigentümer des „Steppacher Felds“ in Deuringen, einer großen, unbebauten Fläche, habe beim Landratsamt einen Bauantrag für eine mobile Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung von knapp 200 Menschen eingereicht. Die Verunsicherung der Bevölkerung war offensichtlich groß. Im Stadtrat wurde das Thema nun diskutiert. Mehrere Mitglieder sprachen von „Erpressung“.

