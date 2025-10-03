Icon Menü
Telematik auf der A8: Woran hakt der Ausbau zwischen Augsburg und Ulm?

Region Augsburg

Warum gibt es immer noch keine Telematik auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm?

Eigentlich sollten die schlauen LED-Tafeln zur Geschwindigkeitsbegrenzung längst installiert sein. Tatsächlich verzögert sich das Vorhaben aber weiter. Weshalb ist das so?
Von Philipp Kinne
    • |
    • |
    • |
    Aktuell befinden sich zwar LED-Tafeln zur Geschwindigkeitsbegrenzung an der A8 im Landkreis, allerdings steckt dahinter kein intelligentes System.
    Aktuell befinden sich zwar LED-Tafeln zur Geschwindigkeitsbegrenzung an der A8 im Landkreis, allerdings steckt dahinter kein intelligentes System. Foto: Marcus Merk

    Es gibt Tage, da geht auf der meistbefahrenen Straße im Landkreis Augsburg gar nichts mehr. Meistens gab es dann einen Unfall, wie am Dienstag, als die A8 in Richtung München komplett gesperrt war. An anderen Tagen kommt es allein deshalb zum Stau, weil zu viele Autos und Laster unterwegs sind, oder weil es plötzlich heftig regnet. Dann, so die Theorie, könnte die Geschwindigkeit durch schlaue LED-Tafeln angepasst werden. Verkehrsexperten gehen davon aus, dass es so weniger häufig zu Staus und schweren Unfällen kommt. In der Praxis fehlt dieses System entlang der A8 aber noch immer. Warum eigentlich?

