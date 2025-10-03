Warum gibt es immer noch keine Telematik auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm?

Es gibt Tage, da geht auf der meistbefahrenen Straße im Landkreis Augsburg gar nichts mehr. Meistens gab es dann einen Unfall, wie am Dienstag, als die A8 in Richtung München komplett gesperrt war. An anderen Tagen kommt es allein deshalb zum Stau, weil zu viele Autos und Laster unterwegs sind, oder weil es plötzlich heftig regnet. Dann, so die Theorie, könnte die Geschwindigkeit durch schlaue LED-Tafeln angepasst werden. Verkehrsexperten gehen davon aus, dass es so weniger häufig zu Staus und schweren Unfällen kommt. In der Praxis fehlt dieses System entlang der A8 aber noch immer. Warum eigentlich?
Region Augsburg
