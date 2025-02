Dominikanerinnen besuchen Biberbach

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „500 Jahre Herrgöttle Biberbach“ lädt die Pfarreiengemeinschaft Biberbach-Affaltern zu geistlichen Tagen mit den Dominikanerinnen aus Wettenhausen ein. Auf dem Weg in die Fastenzeit von Aschermittwoch, 5. März bis zum 1. Fastensonntag, 9. März, hat Pfarrer Ulrich Lindl mit den Schwestern ein umfangreiches und vielfältiges Programm für Glaubensvertiefung und christliche Begegnungen zusammengestellt.

Besuch aus dem Dominikanerinnenkloster in Wettenhausen

Beim Seniorennachmittag am Aschermittwoch gibt Sr. Priorin Dr. Theresia Mende und ihre Mitschwestern in Worten und Bildern einen lebendigen Einblick in das Klosterleben im Dominikanerinnenkloster in Wettenhausen. Mit dem Aschermittwochsgottesdienst um 19 Uhr in der Pfarr- und Wallfahrtskirche, der inhaltlich vom Arbeitskreis Liturgie mit vorbereitet worden ist und von der Gruppe „Saitenpfiff“ musikalisch gestaltet wird, starten dann die missionarischen Tage in der Pfarreiengemeinschaft. Es schließen sich eine Einstimmung in die Fastenzeit und eine Eucharistische Anbetung an.

Am Donnerstag sind dann die Erstkommunionkinder zu einem Begegnungsnachmittag mit biblischen Erzählungen und Spielen eingeladen. An die Abendmesse um 19 Uhr schließt sich ein Lobpreis an, mitgestaltet von der „Klosterband“. Der Freitag steht dann ganz unter dem Thema Barmherzigkeit und Gnade. Neben geistlichen Gedanken dazu ist auch ab 18.30 Uhr Beichtgelegenheit.

Meditative Fußwallfahrt von Kloster Holzen nach Biberbach

Eine meditative Fußwallfahrt von Kloster Holzen nach Biberbach startet am Samstagmorgen um 8 Uhr mit der Busabfahrt im Schulhof. Unterwegs sind vier Stationen geplant, die inhaltlich Menschen entlang des Kreuzweg Jesu in den Blick nehmen. Nach der gemeinsamen Feier des Wallfahrtsgottesdienst um 11.30 Uhr ist ein gemeinsames Fastenessen geplant. Sowohl die Vorabendmesse, als auch der Pfarrgottesdienst am 1. Fastensonntag stehen unter dem Thema „Weil ich Dich gerufen habe!“.

Daran anschließend besteht im Pfarrsaal jeweils noch die Möglichkeit zur Begegnung mit den Schwestern. Die Dominikanerinnen von Wettenhausen sind eine junge klösterliche Gemeinschaft, die mit großer Begeisterung die Freude am Glauben lebt und gerne auch weitergeben möchte.