Fahrer gerät mit seinem Tesla in den Gegenverkehr: schwerer Unfall bei Emersacker

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Emersacker und Welden. Wie die Polizei berichtet, kam dabei ein 46-jähriger Fahrer eines Tesla mit seinem Elektrofahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er mit dem Auto der Marke Skoda einer 54-jährigen Fahrerin frontal. Der Fahrer und die Fahrerin wurden hierbei schwer verletzt. Die jeweiligen Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Straße zwischen Welden und Emersacker war für etwa vier Stunden gesperrt. Die umliegenden freiwilligen Feuerwehren übernahmen die Verkehrslenkung und sicherten die Einsatzstelle ab. Außerdem entstand ein Gesamtsachschaden von circa 70.000 Euro. (jah)

