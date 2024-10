SV Thierhaupten wird ausgezeichnet

Vorbildliches und vor allem ehrenamtliches Engagement wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Diese Tätigkeit wird immer mehr gewürdigt. So auch kürzlich beim SV Thierhaupten, wo in der Halbzeit der Kreisklassenpartie des SVT gegen Langweid vor vielen Gästen den Vereinsverantwortlichen eine besondere Auszeichnung überreicht wurde.

Dazu war auch Michaela Kruber, die Kreis-Ehrenamtsbeauftragte vom Bayerischen Fußballverband (BFV) anwesend. Wie diese dem Publikum auf dem Sportplatz erläuterte, kommt dem Ehrenamt im Fußball eine immer größere Bedeutung zu. Deshalb hatte die Ehrenkommission des Bayerischen Fußballverbandes „Silberne Raute“ eingeführt. Das Ziel dieses Gütesiegels ist es, die Vereine im Verdrängungswettbewerb der Sportarten zu unterstützen. In der Leistungsbeschreibung werden dabei insgesamt 40 Kriterien aus den vier Kategorien Ehrenamt, Jugendamt, Breitensport und Prävention in den Vereinen, vor allem für die Führungskräfte, bewertet.

Der SV Thierhaupten will wieder mitmachen

Innerhalb von elf Jahren ist es möglich, den Verein von der „Silbernen Raute“ über die Goldene bis zur „Goldenen Raute mit Ähre“ zu zertifizieren. Zur Erreichung der nächsten Stufe ist jeweils eine Wiederholung der vorausgehenden Raute nötig. Der SV Thierhaupten hat die Silberne Raute bereits erreicht „und ist in der Lage, diese Zertifizierung in diesem Jahr noch zu wiederholen“, sagte die BFV-Vertreterin.

Dann überreichte sie den Verantwortlichen des Vereines die gerahmte Auszeichnung. Anschließend durften Kinder Luftballons in den Himmel steigen lassen. Laut Vorsitzendem Thomas Kühnzel kann der Sportverein mit der Auszeichnung nach außen sichtbar demonstrieren, dass er in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten hohen gesellschaftlichen wie sportlichen Anforderungen gerecht wird. Der SV beabsichtigt nächstes Jahr wieder an der Aktion teilzunehmen. Mit genügend Punkten könnte man dann die nächste Stufe, der „Goldenen Raute“ erreichen. Josef Abt