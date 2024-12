Thierhaupten hat bald ein neues Seniorenzentrum

„Wir haben vier Wände und ein Dach“, verkündete Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger, als der für ihn wohl nervenaufreibendste Part des Richtfestes des Seniorenzentrums vorüber war: Zunächst ging es für den Rathauschef nämlich hoch hinauf aufs Gerüst, um als Bauherr des Großprojekts aus nächster Nähe dem Richtspruch von Stefan Schreier vom gleichnamigen Thierhauptener Zimmerei- und Holzbaubetrieb zu lauschen. „Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhet die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum hier ins Land“, verkündete Stefan Schreier und fuhr fort: „Drum wünsche ich, so gut ich’s kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit Stolz empor gehobenem Blick dem neuen Hause recht viel Glück.“ Mit einem Reim auf den Bauherren, dem Schreier „das erste Hoch an diesem Bau“ ermöglichte, stießen der Zimmermann und der Rathauschef gemeinsam an auf ein Werk, das eine große Etappe hinter sich und eine große Etappe vor sich hat.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thierhaupten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seniorenzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis