Das Mehrgenerationenhaus Thierhauptens geht in die heiße Phase

Plus In Thierhaupten fand der Spatenstich für das künftige Seniorenzentrum statt, an einem geschichtsträchtigen Ort.

Von Katrin Reif

Es ist zwar nur eine kleine Runde, die sich am vergangenen Mittwoch zum Spatenstich in Thierhaupten einfindet, doch jeder der Anwesenden hat gewissermaßen Rang und Namen. Altbürgermeister Fritz Hölzl kommt mit dem Stock vorsichtig die abschüssige Baustelleneinfahrt hinab. Er tastet sich zum geschmückten Spaten und betrachtet die Umgebung mit einem Lächeln: “Das ist ein geschichtsträchtiger Ort” , sagt er, “zu Füßen unseres ehrwürdigen Klosters” .

Sein Nachfolger - inzwischen ebenfalls schon Altbürgermeister - Franz Neher hatte zu seiner Amtszeit bereits um genau diesen Grund gekämpft. Drei Eigentümer musste er überreden, ihre Grundstücke an die Gemeinde abzutreten. Nun kann auch er sich ein breites Lächeln nicht verkneifen. Denn endlich kann sein Nachfolger, Bürgermeister Toni Brugger, nun das Sektglas auf Thierhauptens zukünftiges Seniorenzentrum heben.

