Thierhaupten: Nach tödlichem Unfall darf jetzt sogar schneller gefahren werden

Plus Zwei Menschen starben nach einem Unfall am Lechfeldweg. Der Versuch, das Sträßlein sicherer zu machen, verkehrte sich jetzt ins Gegenteil.

Thierhaupten wollte ein Unfallstraße sicherer machen. Doch das Ergebnis ist für die Gemeinde ernüchternd. Im Oktober waren auf dem Lechfeldweg am Ortsrand von Thierhaupten zwei junge Männer mit einem Auto tödlich verunglückt. Der Wagen war vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der kleinen Straße abgekommen und gegen eine Scheune geknallt. Der Markt suchte nun nach Möglichkeiten, die abgelegene Straße sicherer zu machen.