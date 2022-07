Thierhauptens Seniorenzentrum wird viel teurer als geplant

Plus In Thierhaupten wird ein Seniorenzentrum gebaut. Mittlerweile wird dafür mit elf Millionen Euro gerechnet. Der Bürgermeister nennt Gründe für den Preisanstieg.

Es waren keine schönen Nachrichten, die Thierhauptens Gemeinderäte am Dienstag entgegennehmen mussten. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wurde ein neuer Kostenvoranschlag für den geplanten Bau des Seniorenzentrums vorgestellt. Schon jetzt ist klar: Die ursprünglich veranschlagte Summe von rund sieben Millionen Euro wird wohl weit überschritten.