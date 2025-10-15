Tina Schüssler serviert Partykracher bei den Kulturtagen in Diedorf

Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und eine echte Partykanone: Tina Schüssler, das humorvolle Energiebündel, kommt am Freitagabend, 17. Oktober, ab 20 Uhr, nach Biburg und sorgt mal für eine heiße Abriss-Party-Stimmung. Hits und Chartkracher für alle Altersklassen, Songs zum Feiern, Tanzen und Mitsingen, hat sie dabei. Leserinnen und Leser können zu dieser Veranstaltung Freikarten gewinnen. Als besondere Gäste sind das aus dem Fernsehen bekannte deutsch-italienische Schlagerduo Salvatore e Rosario dabei.

Gute Laune ist bei Tina Schüssler garantiert

Geplant ist der Auftritt im Bürgerhaus Biburg, ehemals Gasthof Holzapfel (zum Hirsch). Tina Schüssler füllt ganze Bierzelte mit tausenden von Leuten. „Da wird es keinen geben, der sich nicht von ihrer guten Laune anstecken lässt. Wir hatten Tina Schüssler schon im Frühjahr in der Schmuttertalhalle gebucht. Von der ersten Sekunde an flutete sie die Halle mit motivierender und positiver Energie. Die Besucher und Besucherinnen waren hin und weg“, so die Kulturbeauftragte der Gemeinde Diedorf, Martina Bühler.

Es gibt noch Eintrittskarten für den Auftritt in Biburg

Zu dieser Veranstaltung gibt es noch Eintrittskarten zu sieben Euro an der Abendkasse, Einlass ist ab 19 Uhr. Leserinnen und Leser können jedoch mit etwas Glück auch mit Freikarten auf die Veranstaltung kommen. Die Redaktion verlost fünfmal je zwei Tickets für den Auftritt von Tina Schüssler im Bürgerhaus Biburg. Wenn Sie mitmachen wollen, schreiben Sie und eine E-Mail mit Ihrer vollständigen Anschrift und Telefonnummer bis Freitag, 17. Oktober, 11 Uhr, an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Beantworten Sie auch folgende Frage: Wie heißt das deutsch-italienische Schlagerduo, das mit Tina Schüssler gemeinsam auftritt? Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)